“Il saccheggio del Consorzio di Bonifica” secondo la Lega

Dalla stessa Relazione emergono ulteriori informazioni relative alla mala gestio del Consorzio che, negli ultimi anni, oltre ad aver accumulato debiti per circa euro 3.500.000 (tre milioni cinquecentomila euro), ha commesso gravissimi illeciti in materia di sicurezza sul lavoro, esponendo a gravissimi rischi i dipendenti e gli operatori anche se gli amministratori, attestavano “falsamente” in più occasioni di aver provveduto ad ogni adempimento in materia. Che dire poi delle costosissime Consulenze tecnico legali affidate, tra l’altro, con criteri clientelari ai soliti noti, o degli Operai che accudivano (durante la vendemmia e la raccolta delle olive) fondi agricoli non Demaniali…

A questa cattiva gestione non si è posto purtroppo rimedio (anzi) neanche quando è stato nominato il Direttore Generale del Consorzio, retribuito con il non trascurabile costo di circa 150.000 euro all’anno, il Direttore di Consorzio più pagato d’Abruzzo. L’allegra gestione è soltanto peggiorata, struttura Amministrativa inesistente, mancati adempimenti obbligatori per Legge, Concessioni scadute e mai rinnovate, insomma un quadro davvero desolante.

La Regione Abruzzo, attraverso l’Assessore Imprudente, è intervenuta erogando un finanziamento straordinario di euro 870 mila per ripristinare le condizioni minime in materia di salute e sicurezza sul lavoro; ciò, a conferma dell’attenzione dimostrata nei confronti delle sorti finanziarie del Consorzio e dei suoi Dipendenti.