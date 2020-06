Nel corso di una conferenza stampa che si è svolta stamani all’interno del Tribunale dell’Aquila il procuratore distrettuale dell’Aquila, Michele Renzo. Nnessuno al momento è stato sottoposto a fermo

Sulmona, 11 giugno– Clamoroso il ritrovamento di una porta dell’uscita di sicurezza del Bataclan, dipinta dall’artista di strada inglese Bansky, dopo l’attacco terroristico risalente al 13 novembre 2015 in cui sono rimaste uccise 90 persone. La porta fu rubata lo scorso 26 gennaio da ignoti. La notizia fin dal primo momento battuta dalle agenzie di stampa ha fatto molto “ rumore” ed è apparsa subito di notevole imprtanza facendo il giro di mezza Europa

L’indagine estremamente segreta condotta dalla Procura distrettuale dell’Aquila ha portato alla luce un simbolo della strage più violenta degli ultimi decenni. I carabinieri della compagnia di Alba Adriatica, affiancati dalla polizia francese, hanno recuperato la porta in un vecchio casale nel Teramano.

Intercettazioni telefoniche sul caso hanno permesso il ritrovamento a colpo sicuro dell’opera d’arte raffigurante una ragazza dolente, immagine indiscussa delle violenze terroristiche.

Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa del procuratore distrettuale dell’Aquila, Michele Renzo, il quale ha spiegato, per quanto possibile, le problematiche e i risvolti del caso. Lo stesso procuratore ieri mattina diede la notizia sul ritrovamento, notizia sensazionale e che assume, ora, una fama mondiale. Alla domanda sul valore dell’opera risponde marcando l’impossibilità di definire un valore alla Francia e alla vita. “La porta era buttata lì- spiega-non particolarmente custodita, senza le cautele che ci si aspetterebbero riguardo un oggetto di tale valore”; riguardo il periodo di immobilità del Coronavirus, il procuratore sottolinea il fatto che il virus non ha mai fermato le indagini. Spiega, inoltre, che si procede per il reato avvenuto in Francia, si prosegue quindi per cooperazione giudiziaria, a meno che non si scopra siano avvenuti altri reati in Italia. L’Italia ha partecipato ad un processo emotivo che ha riscosso una risonanza mondiale. L’incontro è stato trasmesso e rimarrà sugli archivi della pagina di Abruzzoweb.

“il rinvenimento è avvenuto in seguito ad una perquisizione ordinata dalla Procura- afferma Renzo- è stato possibile a seguito di indagini condotte dalla Procura distrettuale in collaborazione con gli organi di polizia e con la magistratura francese”.Protagonisti dell’indagini sono anche i carabinieri del comando provinciale di Teramo e della Tutela del Patrimonio Culturale di Ancona.

Chiara Del Signore

( foto: da Corriere Adriatico.it)