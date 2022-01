Il ricordo di Matterella,a Casoli, del Sentiero della Libertà

Sulmona, 30 gennaio– Il 25 aprile 2018, a Casoli, il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ricorda la storia della Brigata Maiella e della resistenza umanitaria, citando l’esempio di Carlo Azeglio Ciampi, recatosi nel 2001, a Taranta Peligna, il sacrario della Brigata e la sua vicenda personale vissuta in quel periodo di guerra.

Sergio Mattarella cita anche il testo integrale della testimonianza più sentita ed emozionante lasciata da Alba De Céspedes, fuggiasca da Roma, che affronta il “Sentiero della Libertà/Freedom Trail” nell’autunno del 1943, rivolgendo agli abruzzesi questa frase emozionante:

«Entravamo nelle vostre case timidamente: un fuggiasco, un partigiano, è un oggetto ingombrante, un carico di rischi e di compromissioni. Ma voi neppure accennavate a timore o prudenza: subito le vostre donne asciugavano i nostri panni al fuoco, ci avvolgevano nelle loro coperte, rammendavano le nostre calze logore, gettavano un’altra manata di polenta nel paiolo. […] Del resto attorno al vostro fuoco già parecchie persone sedevano e alcune stavano lì da molti giorni. Erano italiani, per lo più: ma non c’era bisogno di passaporto per entrare in casa vostra, né valevano le leggi per la nazionalità e la razza. C’erano inglesi, romeni, sloveni, polacchi, voi non intendevate il loro linguaggio ma ciò non era necessario; che avessero bisogno di aiuto lo capivate lo stesso. Che cosa non vi dobbiamo, cara gente d’Abruzzo? Ci cedevate i vostri letti migliori, le vesti, gratis, se non avevamo denaro».

Mario Setta

(cfr, Maria Rosaria La Morgia e Mario Setta, “Terra di Libertà, storie di uomini e donne nell’Abruzzo della seconda guerra mondiale”, ed. Tracce, Pescara 2014).