Il Punto nascita di Sulmona lo chiude la Regione

All’indomani della manifestazione di Sulmona promossa dalla Cgil e alla quale hanno aderito diversi partiti, rappresentanti delle amministrazioni comunali del territorio,associazioni, consiglieri regionali, parlamentari e cittadini s’infiamma la polemica sopratutto fra il Pd e Fratelli d’Italia ( il partito del Governatore Marsilio) che già ieri a caldo aveva voluto ironizzare sulla presenza di alcuni consiglieri regionali criticandoli di non aver voluto rinunciare ad una vera e propria passerella. Oggi ha replicato agli stessi a muso duro Pierpaolo Pietrucci Consigliere regionale Pd che già in occasione dell’ultima seduta del Consiglio regionale aveva difeso con tutto il centrosinistra la mozione Scoccia mentre Paolucci aveva criticato i ritardi e le inadempienze della Giunta regionale sul problema in questi ultimi due anni

Sulmona, 9 febbraio- “Che il consigliere Quaglieri lo ammetta o meno, il Punto nascite di Sulmona lo chiude la Regione Abruzzo. Capisco che non voglia farsene una ragione, ma è così. Se ne vuole una prova, vada davanti all’ospedale di Sulmona a vantare i risultati della Giunta Marsilio. Capirà, dai fischi che lo accoglierebbero, che i Sindaci, gli operatori sanitari e i cittadini della valle Peligna sanno benissimo di chi sono le responsabilità. Le promesse bugiarde fatte dal centrodestra in campagna elettorale sono letteralmente evaporate. Per mantenere il Punto nascite nella peculiare situazione del nosocomio peligno, la Regione doveva implementare servizi e personale, attivando una guardia attiva anestesiologica e pediatrica, le reti del sistema di trasporto materno assistito e del sistema di emergenza del neonato. Questo bisognava fare per rispettare gli standard del servizio sanitario pubblico. Spiace che un consigliere regionale non sappia queste cose. In certi casi – se un risultato non lo si riesce a ottenere – conviene ammetterlo e chiedere scusa. Ci si fa più bella figura, invece che arrampicarsi sugli specchi e prendersela con una persona come me che nella precedente legislatura votò anche in dissenso con la propria maggioranza per difendere quella struttura e quel servizio. Che comunque è finora rimasto attivo. Infine, immagino che Quaglieri faccia l’avvocato difensore non solo di Marsilio, ma anche dei consiglieri e degli assessori aquilani del centrodestra. Usciti di scena, ammutoliti, inerti e paralizzati da una politica così scellerata che impedisce loro ogni pur minima reazione”. Così in una nota il consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci.