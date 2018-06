Il progetto sulla ” Nuova Pescara” ormai ci siamo. Forse

Sulmona, 20 giugno– Il prossimo 27 giugno la Prima Commissione del Consiglio regionale procederà alla trattazione finale del progetto di Legge istitutivo del Comune di Nuova Pescara mediante la fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Lo ha annunciato il Presidente della Commissione Maurizio Di Nicola

” In tale occasione- ha spiegato Di Nicola– i Commissari saranno chiamati ad esprimersi, attraverso il voto, sulle proposte emendative al testo inizialmente depositato. Proposte che sono state confezionate a valle del lungo percorso partecipativo, che ha coinvolto finanche gli Organi rappresentativi delle comunità interessate nel procedimento di formazione della Legge istitutiva del nuovo Ente, le quali tengono conto del proficuo dibattito, sia politico che tecnico, sviluppatosi in questi mesi. Alle minoranze, sin d’ora, rivolgo il mio ringraziamento per il fattivo contributo offerto su questa iniziativa con lo spirito propositivo di perfezionare il testo da cui siamo partiti.

Confido che la proposta di Legge possa approdare in Consiglio regionale entro il mese di luglio per l’approvazione definitiva che segnerà, oltre alla prima fusione nella nostra regione, la nascita del comune fuso più grande d’Italia”.(h.9,00)