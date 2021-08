Il prof. Francesco Barone racconta  la sua 54^ missione in Africa

Sulmona,5agosto– Conferenza stampa questa mattina a Sulmona, organizzata dall’Associazione Futile Utile, al fine di presentare l’esito della cinquantaquattresima missione nella Repubblica democratica del Congo del docente di Francesco Barone. Presente docente di pedagogia sociale e cooperazione internazionale all’Università dell’Aquila, Ennio Bellucci giornalista Presidente dell’Associazione Futile Utile, Nino Di Tiglio già Sindaco di Bussi Sul Tirino, il Vescovo della Diocesi di Sulmona Valva Michele Fusco, il sindaco di Sulmona Annamaria Casini, Gianfranco Santarelli e Roberto Gentile in rappresentanza del Lions Club Sulmona.

Tante le argomentazioni e gli avvenimenti che Barone ha illustrato nell’occasione, ad iniziare dalla situazione nella Repubblica Democratica del Congo, la quale a seguito della pandemia da Coronavirus è tragicamente peggiorata. Molte le difficoltà e le tragedie esistenti nella nazione fra le più ricche del continente africano, la quale deve continuare a vivere in realtà di destabilizzazione politica ed economica. Bambine prostitute all’età di soli sette anni, persone che mangiano ogni quindici giorni, difficoltà a vivere una vita nella dignità e nelle realtà essenziale e fondamentale per l’essere umano, violazione de diritti umani.

Grazie a Francesco Barone nella Repubblica Democratica del Congo sono state portate oltre un quintale di medicine, innumerevoli tonnellate di cibo e di sapone, al fine di garantire l’igiene che purtroppo molte persone non possiedono. Barone ha raccontato di essere stato sotto scorta poiché ha ricevuto e riceve tutt’ora minacce di morte; un uomo di straorinario coraggio che non si è mai tirato indietro, per realizzare le sue missioni umanitarie, per far avere aiuti alle popolazioni africane. Recarsi in Africa ha asserito significa rischiare di non tornare a casa, di rimetterci la vita, ma ne vale la pena per portare aiuti ai bisognosi. Un abruzzese forte e gentile che non si tira mai indietro con professionalità, altruismo, coraggio.

Molti sono i bambini sfruttati nelle miniere, ed innumerevoli sono le violazioni dei diritti umani sanciti dalle convenzioni di diritto internazionale. Francesco Barone ha precisato che è assurdo, vergognoso, che pochi miliardari nel mondo detengano la ricchezza di almeno quattro miliardi di persone. Con venticinque chili di riso una famiglia mangia per molti giorni; con mille euro si possono acquistare 1300 chili di riso con il quale può mangiare un intero quartiere. Basta poco per poter aiutare chi soffre e non ha nulla.

Il vescovo di Sulmona Michele Fusco nel suo intervento ha precisato che “le missioni umanitarie sostengono le popolazioni ed aiutano a camminare verso una dimensione della pace internazionale, dell’armonia fra i popoli. La chiesa ha precisato il vescovo li segue sempre con attenzione e li sostiene; attraverso uomini e donne di buona volontà si possano raggiungere quegli obiettivi della fraternità universale, cui Sua Santità Papa Francesco tiene molto e sui quali da sempre la chiesa è orientata e sostiene”. Francesco Barone è originario di Bussi Sul Tirino. È autore di ben 54 missioni umanitarie nel continente africano ed in particolare negli Stati del Ruanda, Burundi, Senegal, Repubblica del Congo. È Presidente di Help senza confini onlus. L’ultima missione da lui compiuta riguarda il suo viaggio umanitario a Goma, nel periodo temporale compreso fra il 18 luglio e il 4 agosto 2021. Grazie alle sue attività umanitarie Francesco Barone ha realizzato importanti interventi in favore delle popolazioni povere dei paesi africani.

Grazie all’aiuto di molti sostenitori ha contribuito alla realizzazione di orfanotrofi e scuole, ed ha consentito le cure di numerosi bambini bisognosi, favorendone la scolarizzazione. Ha avuto l’occasione di incontrare gli ex bambini soldato all’interno di un centro protetto di una città del paese africano. Nel quartiere Gatumba, zona poverissima della città di Goma, ha realizzato il centro Kwetu, che ha la finalità di dare sostegno alimentare alle famiglie che vivono in condizioni di emarginazione sociale, economica, alimentare. Molto importanti sono stati i suoi interventi a favore dei bambini di strada. Nel gennaio del 2019, a Bukavu, ha incontrato Denis Mukwege, premio Nobel per la pace, di cui è portavoce relativamente al documento di denuncia sulle atrocità e sulle violenze subite dal popolo congolese. Francesco Barone ha incontrato più volte il Premio Nobel, il quale è medico affermato, con l’ultimo incontro il quale è avvenuto il 27 luglio 2021. In tale colloquio vi è stata l’occasione per argomentare di diritti umani, di pace, solidarietà internazionale, ed è stata anche l’occasione per ricordare l’immortale figura dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio. Inoltre si sono discussi temi al fine di contrastare la povertà e favorire interventi efficaci in favore dei bambini e delle donne vittime di sfruttamenti del lavoro minorile e delle violenze.

Nel corso della conferenza stampa si è data lettura del messaggio pronunciato da Denis Mukwege premio nobel per la pace Barone è un esempio straordinario ed indelebile di coraggio, abnegazione, italianità nel mondo con i suoi valori, la sua esperienza, la sua professionalità, la sua sensibilità. Buon Lavoro, Buona Fortuna.

Andrea Pantaleo