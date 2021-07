“Il Presidente,la nuova Italia di Draghi” di Monica Sette

Sulmona,25 luglio- Un libro di 126 pagine con altrettante interviste a personaggi di esperienza politica, economica e filosofica. Centinaia di incontri e altrettanti caffe’ consumati in amicizia.Un libro scritto con facilita’ e piacere perche l’autrice ha esposto fatti, esperienze, progetti di sua conoscenza, da vecchia data, nel contesto della situazione politica attuale. Un libro di 126 pagine con altrettante interviste a personaggi di esperienza politica, economica e filosofica. Centinaia di incontri e altrettanti caffe’ consumati in amicizia.Un libro scritto con facilita’ e piacere perche l’autrice ha esposto fatti, esperienze, progetti di sua conoscenza, da vecchia data, nel contesto della situazione politica attuale.

Il giudizio su Draghi e sui libri che ne parlano di Domenico De Masi rappresenta una verita’ che svela immediatamente il lavoro di Monica: “i libri su Draghi sono più dei libri scritti da Draghi”.

Anche questo “Il PRESIDENTE, la nuova Italia di Draghi” ha la sua mano, ma accompagnata dalla mano di Monica che dimostra di essergli amico da molto tempo, col quale ha condiviso numemrose situazioni e pubblicato informazioni specifiche come redattrice della rivista “Capital”.

Monica descrive il carattere e la concezione di vita di Draghi, presentandolo come "il Presidente senza stipendio", che fa risparmiare "allo Stato 80.000 euro annui, esattamente quanto guadagnava Conte per svolgere il medesimo incarico".

Un comportamento che dimostra la saggezza e lo spirito di moralita’ di Mario Draghi, aprendo un discorso e una analisi esistenziale sul fattore denaro. Il problema denaro e’ diventato fondamentale nella vita della gente, soprattutto dei giovani.

Il denaro e’ un mezzo per vivere normalmente, non per accumularlo e diventarne schiavo. Questo tema apre la pagina aperta della poverta’ .nel mondo che presenta il numero dei pocchi che possiedono la stragrande maggioranza delle risorse economiche, mentre la stragrande minoranza di popolo non ha nulla per sopravvivere. La panoramica di questo aspetto del mondo e’ il segno che la vita e’ semplicemente una scena di morte, o di follia, come direbbe Erasmo da Rotterdam: “La vita umana non e’ che un gioco,il gioco della follia”.

(ph tg24.it)