Il Presidente Mattarella è tornato in Abruzzo per inaugurare l’elettrodotto Italia-Montenegro

Cepagatti, 15 novembre Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell’infrastruttura di interconnessione Italia-Montenegro, il primo “ponte elettrico” dell’Italia con i Balcani realizzato dalla società Terna, che si è tenuta alla sottostazione Terna di Cepagatti.

Dall’altra parte dell’Adriatico, presso l’impianto di conversione di Lastva Grbaljska, è intervenuto il Presidente del Montenegro, Milo Djukanovic.

I due Presidenti hanno attivato contemporaneamente il cavo di interconnessione elettrica, inaugurando così simbolicamente l’infrastruttura sottomarina che unisce Italia e Montenegro.

Nel corso della cerimonia hanno preso la parola dal Montenegro, il Presidente di Terna Catia Bastioli e dall’Italia, l’Amministratore Delegato e Direttore generale di Terna Luigi Ferraris.(h. 13,30)

( segue)

L’intervento di Mattarella ” Questa infrastruttura ha un forte valore strategico di livello europeo”

Signor Presidente Đukanović, Autorità montenegrine e italiane, Signore e Signori,

desidero, innanzitutto, rivolgerle Signor Presidente del Montenegro, un caloroso saluto e ringraziarla per le sue parole di sincera amicizia.

Sono particolarmente lieto della nostra comune presenza, oggi, per inaugurare il cavo di interconnessione elettrica tra Cepagatti e Lastva che unisce Montenegro e Italia.

La sua realizzazione ha richiesto un impegno di oltre dieci anni e rappresenta un investimento di grande rilevanza e uno sforzo di ingegneria complessa e ad alto contenuto tecnologico.

Questa infrastruttura ha un forte valore strategico di livello europeo: rappresenta, infatti, il primo vero “ponte elettrico” fra l’Unione Europea e i Balcani.

Proprio per questo, è stato qualificato come Progetto di Comune Interesse, ovverosia come un contributo alla sicurezza degli approvvigionamenti e alla integrazione delle reti di trasporto di energia a livello continentale. Avvicinare sempre di più gli amici Paesi dei Balcani Occidentali alla Casa comune europea è obiettivo al quale la Repubblica Italiana attribuisce grande importanza.

Il tema della connettività infrastrutturale è funzionale a questo approdo: le reti, elettriche, informatiche, ferroviarie e autostradali, sostengono la crescita, dischiudono nuove opportunità e attraggono investimenti.

L’elettrodotto Montenegro – Italia si inserisce pienamente in questo quadro, favorendo la partecipazione dei Paesi dei Balcani occidentali alle strategie europee e il progressivo allineamento da parte loro agli standard comunitari anche in ambito energetico e climatico, promuovendo scambi di elettricità proveniente da fonti rinnovabili.

Questa infrastruttura costituisce quindi uno snodo di grande rilievo per l’Italia, per la Regione balcanica, per l’Europa, perché concretamente ci avvicina, ci fa sentire parte di uno stesso disegno, mette in comune risorse e rafforza aspirazioni condivise.

Signor Presidente,

La cerimonia di oggi segna un momento di particolare importanza nell’ambito delle nostre relazioni reciproche. Questo elettrodotto è testimonianza e risultato della nostra solida cooperazione bilaterale in ambito energetico e industriale; cooperazione che si iscrive in un quadro di eccellenti rapporti a livello politico.

Al riguardo, mi sembra altamente significativo poter inaugurare, insieme a Lei, Signor Presidente, quest’opera nel centoquarantesimo anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche tra i nostri due Paesi. Un legame che è passato indenne attraverso periodi tumultuosi della storia europea, che non hanno tuttavia alterato i vincoli di amicizia e stima fra i nostri due popoli.

Gli esempi di positiva e fattiva collaborazione fra i nostri Paesi sono numerosi e interessano i settori più diversi, dall’industria, alla cooperazione in materia di giustizia, all’azione congiunta nel contrasto ai traffici illegali.

L’Italia vede nel Montenegro un partner di riferimento, un Paese consapevole e determinato a contribuire al consolidamento della stabilità regionale, anche nella sua qualità di membro dell’Alleanza Atlantica e di Paese candidato all’Unione Europea. Siamo convinti che il destino dell’intera regione balcanica non sia scindibile da quello degli altri Paesi europei, perché i Balcani sono Europa, sono parte integrante della medesima storia e della stessa civiltà.

Il percorso che il Montenegro ha intrapreso, nella prospettiva di una prossima, completa integrazione nell’Unione, merita incoraggiamento e sostegno, nella convinzione che possa essere di stimolo anche per gli altri Paesi della regione.

Signor Presidente,

Signore e Signori,

la realizzazione di quest’opera rappresenta uno sprone per intensificare ulteriormente la nostra cooperazione.

Desidero esprimere a Terna – primo gestore indipendente di reti di trasmissione in Europa – apprezzamento per il suo impegno in questo progetto.

Garantire connessioni elettriche sempre più efficienti e sicure è condizione essenziale per la vita e il progresso nella società contemporanea.Un servizio prezioso reso ai cittadini, alle imprese, alla crescita dei nostri Paesi e di tutti i loro partner.

Mi è grato ringraziarla per la sua presenza, Signor Presidente Đukanović, e cogliere l’occasione per formulare gli auguri più cordiali a lei e al popolo montenegrino. Grazie

Marsilio, ” snodo strategico per rafforzare le relazioni con i Balcani”

Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha partecipato oggi alla cerimonia di inaugurazione del primo ‘ponte elettrico’ tra l’Europa e i Balcani. Presente alla cerimonia anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta dell’elettrodotto Italia-Montenegro realizzato da Terna, tra la sottostazione di Cepagatti, in provincia di Pescara, e Lastva, nel comune di Kotor.

I lavori per la posa dei cavi dell’opera, che si snoda per 445km, sono stati avviati tra il 2015 e il 2017 per un investimento totale di circa 1,1 miliardi di euro. «E’ una delle grandi infrastrutture strategiche del nostro Paese – ha esordito il presidente Marco Marsilio – oltre all’importanza intrinseca, quest’opera consente infatti di mettere in sicurezza la fornitura di energia elettrica per il sistema nazionale, per noi è un simbolo: dimostra la posizione strategica dell’Abruzzo nell’area dei Balcani. E in questo contesto dobbiamo valorizzare la nostra collocazione territoriale anche per altri settori – ha osservato Marsilio -. E’ un tema che sollevo sempre nei confronti del Governo e delle Istituzione europee che per decenni hanno tenuto ai margini la nostra regione, mentre l’Abruzzo rappresenta il ponte e la piattaforma naturale di relazioni con l’Est Europa, in particolare con l’area dei Balcani, area che si sta avvicinando all’Unione Europea. Intensificare i rapporti commerciali, culturali ed economici con queste regioni – ha concluso Marsilio – significa trasformare l’Abruzzo in uno snodo principale e strategico per rafforzare le relazioni con i Balcani». L’opera inaugurata oggi a Cepagatti rappresenta il più lungo collegamento sottomarino in alta tensione mai realizzato da Terna.

Sospiri, ” questa realizzazione dimostra che in Italia le grandi opere si possono fare”

Il Presidente del Consiglio Regionale, Lorenzo Sospiri, ha partecipato questa mattina all’inaugurazione dell’elettrodotto “Italia-Montenegro” di Cepagatti realizzato da Terna. All’evento, che ha visto la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, erano presenti le massime istituzioni politiche regionali e locali, dal Presidente della Regione Marco Marsilio, al consigliere regionale Giovanni Legnini, al sindaco di Pescara Carlo Masci. “E’ la dimostrazione che in Italia le grandi opere pubbliche sono necessarie e si possono realizzare – ha detto Sospiri – Sono stati fatti ingenti investimenti in questa zona e come riferito da Terna sono state cinquanta le imprese abruzzesi a lavorare a questo progetto. Un’opera da 445 chilometri, la più lunga mai realizzata da Terna, tra le stazioni elettriche di Cepagatti, in provincia di Pescara e Lastva, nel comune di Kotor, in Montenegro – ha aggiunto il Presidente del Consiglio regionale – E’ sufficiente inoltre ricordare che l’importo complessivo del progetto è di circa 1,1 miliardi di euro. ” Al termine della cerimonia Sospiri ha visitato gli impianti di Terna accompagnato dai sindaci di Pescara, Cepagatti e San Giovanni Teatino.

( segue)