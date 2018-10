Il Presidente Di Pangrazio incontra i vertici AER

Sulmona,26 Ottobre– Il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio ha incontrato all’Aquila il Presidente dell’Assemblea delle Regioni Europee (AER) Magnus Berntsson, e il Segretario generale AER Mathieu Mori. Durante l’incontro si è discusso della possibilità di accrescere il ruolo dell’Abruzzo nel sistema europeo, concentrando le future azioni politiche sulla cultura e lo sviluppo turistico. In particolare è stato proposto un progetto in grado di intercettare i migliori talenti musicali europei facendo dell’Abruzzo il volano per una proposta culturale su scala nazionale. L’iniziativa è stata presentata dal segretario generale dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese (ISA), Giorgio Paravano e rilanciata da Di Pangrazio.

Un’altra richiesta è arrivata invece dal presidente dell’Ente Porto di Giulianova, Marco Verticelli che ha proposto di prendere in considerazione l’Abruzzo come sede della prossima assemblea generale AER prevista nel 2019. Il presidente Berntsson ha favorevolmente accolto le istanze riservandosi però la possibilità di ulteriori approfondimenti per verificare la fattibilità delle richieste. L’Assemblea delle Regioni nasce nel 1985 con lo scopo di promuovere gli interessi regionali in Europa e favorire la cooperazione interregionale per facilitare lo scambio di esperienze e lo sviluppo della politica. Rappresenta più di 270 regioni appartenenti a 33 paesi e 16 organizzazioni interregionali (h.9,30)