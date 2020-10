Parco Majella: Presidente Zazzara ha  incontrato i Sindaci e amministratori del territorio

Sulmona,8 ottobre Si è svolto questa mattina all’interno dell’Abbazia Celestiniana situata , un incontro fra il Presidente del Parco Nazionale della Maiella Lucio Zazzara, il Direttore Luciano Di Martino, i sindaci dei comuni insiti nel territorio del parco, per presentare il consuntivo del lavoro fin qui svolto ma anche per discutere di programmi futuri che sono alla base della operazione sociale, dell’unità d’intenti per il progresso e lo sviluppo sia del parco nazionale, sia delle popolazioni dei comuni.

Nel corso del suo intervento Zazzara ha esposto in primis, le difficoltà causate dall’emergenza dell’epidemia Covid 19, la quale ha interrotto il proseguo di progetti importanti, fra i quali quello del passo Lanciano Maielletta rientrante nel Masterplan, ed altri sui quali l’ente parco ha iniziato a realizzare. Si è sottolineata la legge numero 141, la quale ha istituito le zone economiche ambientali, per sostenere aree in difficoltà collocate anche oltre i confini dei parchi; le zone economiche ambientali vedono finanziamenti d’importanza notevoli i quali si aggiungono a quelli tradizionali. Molti i temi affrontati quali quello delle presenze di migliaia di cittadini che, causa l’emergenza dell’epidemia, hanno riscoperto le bellezze del nostro territorio, dei comuni insiti nel parco nazionale della Maiella.

Almeno trentamila ha sottolineato il Presidente Lucio Zazzara sono state le presenze dei turisti nel territorio, segno che l’Abruzzo è da sempre considerata la regione verde e che il parco, con il suo territorio e comuni, possono diventare un notevole moltiplicatore di reddito per tutti. Il territorio ha bisogno di essere ripopolato, ma deve avere anche di idee nuove, progettualità innovative, al fine di riconvertirlo sfruttando anche l’ambiente ed il patrimonio storico che i comuni hanno. Il presidente Lucio Zazzara ha ricordato anche le presenze di comunità straniere come ad esempio la comunità inglese insediatasi a Civitella Messer Raimondo, l’iniziativa di Manoppello con le giornate della pietra evento legato alla secolare attività avutasi nel paese. Si è tracciata anche la storia della Maiella la quale ha visto, nel XIX secolo, la presenza di imprese straniere per l’estrazione di materiale bituminoso; nell’ottocento vi erano imprese le quali operavano sulla Maiella.

Il parco Nazionale, l’ambiente, il territorio, i comuni, sono una risorsa fondamentale per l’intera società civile. Il Direttore Luciano Di Martino, ha in seguito illustrato le iniziative ed i progetti in cantiere che il Parco sta portando avanti guardando al futuro con impegno, operosità.

Si stanno approntando piani di lavoro per il rilancio dell’agricoltura in altra quota, allevamenti di pastorizia, ricerca, conservazione della natura tutelando ad esempio la fauna animale, ad iniziare dall’orso, lupo, ed altre specie che vivono all’interno del parco, tutela e salvaguardia della flora, rivalutazione e promozione dei siti geologici, ad iniziare dalle numerose grotte, disseminate nel territorio. Iniziative, come ha sottolineato Di Martino, che hanno la finalità di favorire l’insediamento, l’integrazione turistica fra i cittadini che giungono nella regione Abruzzo. Fra i progetti vi è anche il Masterplan per il passo Lanciano Maielletta mediante la realizzazione di itinerari ciclo turistici. Come ha precisato il Presidente Lucio Zazzara non devono esistere zone d’ombra nel territorio del Parco Nazionale, ma il territorio deve essere unito e coeso verso traguardi prestigiosi, per il benessere di tutti.

Al termine dell’intervento non sono mancati confronti fra i sindaci presenti, realizzando un dibattito e scambio di idee di grande interesse. In una fase storica nella quale, la globalizzazione dell’economia, ha iniziato a far correre il mondo, argomentare di riconversione di territori, di valorizzazione dei territori, è tema argomento di fondamentale importanza al fine di non far condannare i territori allo spopolamento, alla desertificazione più nere e devastanti. Per il futuro occorreranno unità d’intenti, coesione sociale, politico istituzionale, per guardare al futuro con ottimismo e benessere per tutti.

Andrea Pantaleo