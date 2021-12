Il  presepe  di Enzo Mosca nella cartolina natalizia del Sindaco Di Piero

Sulmona, 23 dicembre– Per i tradizionali auguri natalizi il Sindaco Gianfranco Di Piero ha scelto, quale soggetto per la sua cartolina di Natale, il presepe artistico di Enzo Mosca, realizzato completamente in legno da parte dell’Artista sulmonese negli anni Ottanta.Un’opera unica nel suo genere, di straordinaria bellezza e di somma perfezione, che desta meraviglia all’occhio attento di ogni visitatore.Realizzato in scala e nel pieno rispetto delle proporzioni e della prospettiva, è possibile visitarlo a Sulmona, in Piazza Maggiore, presso il Polo museale di Santa Chiara.E’ composto da 1.133 pezzi ed accessori, fissati in dieci pannelli ed occupa una superficie di circa dodici metri quadrati. Vi sono rappresentati, con insuperabile perizia, estrema eleganza, dovizia di particolari e dinamicità, ben 558 personaggi, di cui, diverse decine, in antichi mestieri. – Per i tradizionali auguri natalizi il Sindacoha scelto, quale soggetto per la sua cartolina di Natale,ealizzato completamente in legno da parte dell’Artista sulmonese negli anni Ottanta.Un’opera unica nel suo genere, di straordinaria bellezza e di somma perfezione, che desta meraviglia all’occhio attento di ogni visitatore.Realizzato in scala e nel pieno rispetto delle proporzioni e della prospettiva, è possibile visitarlo a Sulmona, in Piazza Maggiore, presso il Polo museale di Santa Chiara.E’ composto da 1.133 pezzi ed accessori, fissati in dieci pannelli ed occupa una superficie di circa dodici metri quadrati. Vi sono rappresentati, con insuperabile perizia, estrema eleganza, dovizia di particolari e dinamicità, ben 558 personaggi, di cui, diverse decine, in antichi mestieri.

E’anche l’immagine di una società che si reggeva sulla pastorizia, l’agricoltura, l’artigianato.

Sembra una rappresentazione più divina che umana.A detta dell’Autore, “quest’opera vuole essere un omaggio ai nostri padri, ai nostri nonni, alla gente semplice e laboriosa di una volta, ai pastori, ai contadini, agli operai, che con il loro faticoso ed estenuante lavoro, meritano l’onore di partecipare alla gioia del Natale di Cristo”.

L’opera, esposta alla fine degli anni Ottanta, a Roma, in Piazza del Popolo, nelle Gallerie del Bramante, in occasione della XIII Mostra Internazionale dei presepi, è stata ammirata ed apprezzata da migliaia di visitatori italiani e stranieri.Un ringraziamento alla famiglia Mosca per le notizie storiche, al fotografo Salvatore Mancini per l’utilizzo gratuito della foto e un caloroso invito alla cittadinanza e ai turisti a visitare questo straordinario presepe.