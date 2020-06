Il Prefetto dell’Aquila in visita al Comune di Pratola

Pratola, 23 giugno– Il Prefetto della Provincia dell’Aquila Cinzia Teresa Torraco ha visitato questa mattina il Comune di Pratola Peligna, nell’ambito degli incontri programmati su tutto il territorio provinciale fin dal suo insediamento del 7 gennaio scorso. Ad accogliere il rappresentante del Governo, il Sindaco Antonella Di Nino, i componenti del Consiglio comunale, i dipendenti comunali e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine.

Nel suo intervento di saluto, il Primo cittadino ha ringraziato il Prefetto per il suo arrivo a Pratola Peligna e per il bellissimo rapporto di collaborazione che si è instaurato subito tra i due livelli istituzionali, facendo notare al Prefetto che “se all’interno del paese troverà qualche strada chiusa, è per i tantissimi cantieri che fin dall’avvio del mandato sono stati aperti, per accelerare sensibilmente la ricostruzione post sisma e dare sostegno all’economia di un territorio che vive, come tanti, un momento di crisi”.

Nel suo messaggio di vicinanza alla comunità pratolana, il Prefetto Torraco ha ribadito l’importanza del comune di Pratola Peligna all’interno del territorio peligno, elogiando l’Amministrazione comunale per il suo Piano aggiornato di Protezione Civile, per le iniziative sul progetto del Polo di Protezione civile a Monte San Cosimo portate avanti con l’Associazione Valle Futura, per la digitalizzazione dei servizi dell’anagrafe cittadina. Sulla sicurezza, il Prefetto ha apprezzato infine il piano di intervento per l’installazione delle 25 telecamere per la videosorveglianza già messo a punto dall’Amministrazione e di prossima realizzazione. “Non sentite la Prefettura lontana” ha chiosato infine il Prefetto dell’Aquila, ribadendo la centralità della vicinanza tra le istituzioni. (h. 15,00)