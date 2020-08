Il Posizionamento Territoriale,  convegno a Villalago

Villalago,19 agosto- Si è svolto a Villalago un interessante convegno avente come tema il posizionamento territoriale, come vincere una sfida possibile, il quale ha la finalità di promuovere le bellezze del territorio di Villalago e del Sagittario. Presenti il Sindaco di Villalago Fernando Gatta Giampiero Gaetani consulente di bio comunicazione, Alvaro D’Alesio specialista in comunicazione, Michele Galante storico dell’arte, Melissa Grossi che ha moderato gli interventi.

Testimonial d’eccezione è stato il Maestro Piero Mazzocchetti che da anni frequenta il borgo di Villalago. Il futuro del territorio della Valle del Sagittario e dei suoi comuni è tema fondamentale; il turismo significa occupazione, moltiplicatore di reddito, presenze nel nostro territorio. Il sindaco di Villalago Fernando Gatta nel suo intervento ha sottolineato e precisato che, Villalago, deve essere al centro di un progetto fondamentale di riordinamento territoriale avente come finalità il poter guardare al futuro con positività, ottimismo, operosità, per il bene della collettività. Si deve operare per promuovere tutte le bellezze che il territorio di Villalago e dei comuni insiti nel Sagittario possono offrire.

Villalago è collocata in una posizione inconfutabilmente strategica, all’interno della Valle del Sagittario, ed ha bellezze naturali, luoghi secolari affascinanti, bellezze d’arte e centro storico di encomiabile valore. Il fine è quello di iniziare un processo ed itinerario nuovo per raggiungere mete ambiziose di benessere collettivo, il tutto al fine di avere un futuro nuovo e migliore per tutti. L’auspicio ha sottolineato il Sindaco Fernando Gatta è anche quello di vedere coinvolti ed uniti tutti i paesi facenti parte del territorio, i quali devono unirsi in questo progetto straordinario di progettualità territoriale di questa parte dell’Abruzzo. Ogni borgo ha secolarità e patrimonio millenario da proporre a chiunque voglia venire per vacanze turistiche. Villalago ha bellezze straordinarie ad iniziare dai laghi di San Domenico, Pio, il lago di Scanno, prodotti della gastronomia locale, centro storico, storia, arte, tradizioni, popolazione forte e gentile come memoria storica secolare abruzzese vuole.

Soffermandoci alla storia di Villalago va asserito che si fonda nell’’XI secolo quando si ha la fondazione del monastro di benedettini. Il feudo è stato insito nella contea Sangritana e. il suo nome, prende le origini vetuste di Villa de lacu. Fra le genie che hanno signoreggiato in Villalago, nel corso della storia, ricordiamo i di Sangro, oltre alle famiglie Caldora, Cola di Procida, ed altre ancora, le quali la rappresenteranno nel regno nel quale Villalago era insita. Villalago è realtà secolare da proporre, preservare, al fine di garantire un futuro di traguardi prestigiosi. Il turismo prevede anche il saper proporre le proprie bellezze territoriali e di realizzare realtà ricettive per i turisti.

Andrea Pantaleo