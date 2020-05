Il Polo Scientifico Tecnologico “Fermi” si mobilita per l’Eremo di Sant’Onofrio al Morrone

Sulmona, 18 maggio– Siamo un gruppo nutrito di giovani studenti e studentesse del Polo Scientifico Tecnologico “Fermi”, amiamo il nostro territorio, e ci sentiamo cittadini attivi e partecipi. Abbiamo deciso di appoggiare la campagna chiamata “I luoghi del cuore”, promossa dal FAI. Tra quei luoghi da votare, perché possano essere salvaguardati e protetti, c’è il nostro eremo di Sant’Onofrio al Morrone.

Abbiamo pensato che mobilitarsi tutti fosse doveroso, utile e necessario.

Perché? Perché le testimonianze del passato sono il segno della ricchezza culturale e storica di un popolo, oltre che di riconoscimento identitario. Per andare oltre i nostri io e le nostre “solitudini”, per sentirci parte integrata e viva di una comunità che soffre e che langue, per la crisi da cui è investita, ma che deve trovare dentro se stessa la forza e le risorse per rinascere e per ritrovare speranza, progettualità e sinergìe, in una unità di intenti e di obiettivi.

Perché noi giovani vogliamo rimanere qui. Non vogliamo sentirci costretti ad emigrare. Perché amiamo la nostra terra. Perché i luoghi del cuore sono e devono continuare ad essere la riserva intima cui attingere per costruire un futuro concreto e realizzabile, per trovare la giusta spinta costruttiva e proattiva.

Abbiamo creato due pagine social, su fb e su Instagram, chiamate “il Fermi per l’Eremo”, abbiamo inventato un logo, creato e messo a disposizione un video tutorial attraverso cui spiegare come votare per il nostro eremo da salvaguardare, accedendo alla pagina del FAI, fondazione che promuove con grande impegno questa campagna.

Siamo qui e ci staremo fino a quando non vi convinceremo a votare tutti, vincendo questa piccola battaglia di civismo e di partecipazione comunitaria!

#Gli studenti e le studentesse del Fermi

# Iperbole : radio, social, periodici del Fermi