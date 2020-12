Il Polo Fermi raccoglie quasi 1300 firme per l’Eremo di Sant’Onofrio, “luogo del cuore”!

Sulmona, 12 dicembre– Nonostante il difficile momento, il “popolo” del Polo Scientifico tecnologico “Fermi” si è stretto in massa attorno al FAI di Sulmona per partecipare alla campagna di sottoscrizione per l’elezione dei “Luoghi del cuore”, un’iniziativa lodevole che mira a valorizzare i siti e le bellezze archeologiche del nostro territorio, in questo caso l’eremo di Sant’Onofrio al Morrone.

I rappresentanti d’Istituto e della Consulta studentesca, Andrea Buccini, Cecilia Ciampa, Remo Palazzone, Marcello Palombizio, hanno consegnato i moduli con quasi 1300 firme, tra studenti e personale scolastico, alla presidente della sede di Sulmona, Franca Leone, impegnata già da tempo nel raggiungimento di questo ambizioso progetto che ha già coinvolto per altre iniziative il nostro Polo.

Mai come ora i ragazzi hanno fatto “miracoli” per dare il meglio ed il massimo, mobilitando compagni e classi, convinti e responsabilmente partecipi, per rilanciare il nostro territorio turisticamente ed economicamente, ma, in questo momento, anche e soprattutto per dare un segnale forte di solidarietà, di senso di appartenenza comunitario, di civismo responsabile, di partecipazione attiva alla vita politica e sociale della città, della nazione, del mondo.

#ilfermiperl’eremo

#iluoghidelcuore

#unitisivince

#lascuolaèmondo