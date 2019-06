Il Pd scuote Comune e Provincia sul ” De Nino-Morandi”

Anche se mancano due mesi all’inizio del nuovo anno scolastico la situazione delle scuole in città desta preoccupazione ma anche rabbia. Dopo la ferma posizione del Comitato di insegnanti e genitori che hanno sollecitato il Prefetto dell’Aquila a promuovere un incontro urgente per fare piena luce sulla vicenda dell’Istituto e dopo aver chiesto alla Procura della Corte dei Conti di verificare se nei comportamenti dei pubblici amministratori o dipendenti non si configuri qualche responsabilità nelle ultime ore arriva la posizione del Circolo Pd di Sulmona che ricostruisce parte della vicenda e poi sollecita ” il Presidente Caruso ed il sindaco Casini ad assumersi le proprie responsabilità” E anche questa storia mette a nudo i limiti e l’incapacità della politica locale e del di guidare questa fase assai delicata che il territorio sta attraversando

Sulmona, 30 giugno– C’era proprio bisogno di impelagarsi in quest’ultima polemica sullo sfalcio erba al parco Daolio, difronte ai tanti altri problemi irrisolti dall’attuale amministrazione che seguita, incredibilmente, a far finta di nulla?

Sulmona, una volta Scrigno di tesori storico- monumentali-culturali ma anche giardino ambientale e paesaggistico, si è trasformata- spiega il Circolo Pd di Sulmona- in una realtà “collabente”. Il verde, sia quello spontaneo che quello dei giardini nobili, è in uno stato totale di abbandono. Gli sporadici e posticci tentativi di sfalcio dell’erba, svolti in questi giorni su alcuni tratti delle vie principali, non hanno neanche lontanamente migliorato la situazione generale di presentabilità della Città. Gli incroci di alcune strade, anche in pieno centro, presentano vistosi cespugli che impediscono la visuale libera ai fruitori.

In questo quadro “disastroso” spicca lo stato di totale abbandono del complesso scolastico Di Nino – Morandi, che ha provocato il duro intervento del Comitato costituitosi ad hoc che condividiamo in toto, esprimendo la nostra solidarietà a quei cittadini – per lo più – genitori non più disposti a pazientare. La triste, tristissima vicenda, iniziata con il sequestro parziale della struttura, ha nel tempo cagionato un doppio danno.

– il trasferimento “temporaneo” che obbliga gli studenti ad un pendolarismo surreale;

– l’abbandono ed il conseguente degrado urbano di un intero isolato posto al centro di importanti infrastrutture.

A tutto questo si aggiunge la TOTALE indifferenza delle istituzioni preposte (comune – provincia –provveditorato) che da un lato continuano a tenere riunioni su riunioni di nessuna utilità, dall’altro fanno finta che il problema non esista – la sistemazione provvisoria presso il complesso di Sant’Antonio va bene per le scuole medie, mentre per gli istituti superiori presenta indici di vulnerabilità non idonei -. Nel contempo l’area è priva di ogni genere di manutenzione o di semplice pulizia. E’ Lasciata incustodita con infissi aperti che facilitano l’accesso a chiunque. Vi sono alberi caduti, erbe infestanti, ed ogni altro genere di rifiuto che ricopre, ormai, quasi la totalità degli spazi perimetrali.

Sig. Presidente Caruso, Sig. Sindaco Casini, È giunto il momento che ognuno di voi si assuma le responsabilità che gli sono affidate dagli incarichi ricevuti ed attui, senza ulteriore indugio, la migliore e più breve strategia per consentire un immediato rientro degli storici istituti di Ragioneria e Geometri nelle sedi deputate.

Così come ci si adoperi a risolvere al più presto la incresciosa – a dir poco – situazione venutasi a creare alla “MASCIANGIOLI” dove la coraggiosa battaglia portata avanti da una semplice cittadina, la figlia della S.ra Del Monte, è davvero encomiabile, meritevole di tutta la nostra solidarietà Nelle more, si spera, vogliate attivarvi immediatamente per ripristinare un minimo decoro al quel tratto di tessuto urbano che ha visto intere generazioni protagoniste e che oggi versa in condizioni igienico sanitarie non compatibili con una società Civile.

(ph Maria Trozzi)