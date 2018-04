Il Pd e la preghiera della povera  vedova

Sulmona, 24 aprile– Fammi sapere o Signore perché il Pd di Sulmona che dopo aver mandato a casa l’Amministrazione a guida Pd di Peppino Ranalli con un’operazione suicida consentendo l’arrivo di un Commissario Prefettizio al Comune di Sulmona; dopo essersi presentato alle elezioni amministraive senza simbolo,con tante liste a sostegno ed è stato clamorosamente battuto dal sindaco Casini ora manifesta tanta preoccupazione per la città e manifesta tanto impegno per scongiurare lo scioglimento del Consiglio Comunale ( non è vero perché ci sono i numeri per approvare da soli il bilancio)

Fammi sapere inoltre, Signore, perché per oltre un anno nessuno si è accorto del Pd al Comune di Sulmona per la posizione ambigua assunta tra maggioranza e opposizione; perché questo partito non ha alzato mai la voce quando l’Amministrazione comunale svendeva la città ed i suoi Enti ( tutti a guida pratolana), quando Sulmona veniva cacciata dai poli di attrazione, quando la politica delle aree interne si è rivelata piena di chiacchiere e fallimenti, quella delle aree di crisi pure.

Infine, Signore, cerchi di far capire ai vecchi tromboni della politica cittadina ( se ci riesce) e a quei furbetti da quattro soldi che non si puo’ giocare con le Istituzioni e che i sulmonesi sono molto piu’ informati e attenti di quanto si possa immaginare e sanno anche cosa si nasconde dietro ogni comportamento e sopratutto dietro l’operazione salvataggio Amministrazione Casini. Poi raccoglimi pure accanto a quell’anima benedetta

Amen