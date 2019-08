Il Pd lancia l’appello, la nostra città non puo’ essere violenta

Accoltellato giovane senegalese e buttato in un fosso dove giace tutta la notte prima di essere soccorso.Cresce la preoccupazione in città che vanta una stroria antichissima e tradizioni nobilissime sempre improntate ai valori della tolleranza e della solidarietà. Il Circolo del Pd si mobilita e chiama a raccolta la gente per sconfiggere questo clima che ora fa riflettere

Sulmona,2 agosto- Dopo l’ennesimo episodio di violenza con cui in queste ore la città deve confrontarsi, episodio da ricondursi, stando alle ricostruzioni della stampa, ad aggressione con l’aggravante di odio razziale, non possiamo che esprimere la più ferma condanna. Manifestando al contempo la nostra solidarietà alla giovane vittima, senegalese conosciuto per il suo impegno nel servizio volontario presso la “Casa di Riposo S. Chiara”. Limpido esempio di laboriosa integrazione che fa giustizia di ogni facile, demagogica discriminazione basata sul colore della pelle.Lo scrive questa sera il Circolo Pd di Sulmona commentando il nuovo episodio di violenza che ha coinvolto un giovane senegalese

“Una città dove ogni anno si celebra “Il Sentiero della Libertà”, una manifestazione di respiro internazionale a ricordo del coraggio e abnegazione di quanti in tempo di guerra non esitarono ad aprire le loro case per dar rifugio ai prigionieri di guerra sfuggiti dai campi di prigionia nazisti, non può accettare questa deriva razzista.

A questo imbarbarimento dei costumi- prosegue la nota– che sembra essere il tratto dominante di questi ultimi anni, il Circolo PD di Sulmona intende opporsi con tutte le sue forze, chiamando a raccolta quanti hanno a cuore le sorti stesse di questa antica e nobile città”.