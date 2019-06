Il Pd di Sulmona e la strana  storia  dell’apertura nuovo Ospedale.

Nuovo affondo del Circolo Pd di Sulmona sulla politica di Palazzo San Francesco. Questa volta nel mirino dei Dem è finita la storia dell’apertura del nuovo Ospedale. Il Pd parte dalla decisa presa di posizione del sindaco che ha intimato alla Asl di “attuare con rapidità il cronoprogramma relativo al trasferimento di tutti i Reparti fino a piena capienza della struttura, mettendo mano alla dotazione di risorse umane e strumentali……..auspicando “altresì che la Regione proceda finalmente alla riorganizzazione della rete ospedaliera per la riqualificazione del nostro nosocomio a Dea di 1° livello…” Poi tra qualche punzecchiatura e qualche simpatica ironia si scopre che… Ecco

Sulmona, 25 giugno-La portavoce del Consigliere Di Masci, il Sindaco Casini, ha annunciato il rilascio da parte del Comune di Sulmona della autorizzazione, prevista dalla normativa vigente, necessaria all’apertura del nuovo ospedale. Alleluia! Verrebbe da esclamare, visto che ormai ci si era abituati a considerare quella struttura che fa bella mostra di sé dietro il vecchio edificio e che è costata qualche milione di euro, nulla più che l’ennesima “cattedrale nel deserto”, mentre si assisteva impotenti e frustrati al progressivo, ma ineluttabile svuotamento dei superstiti Reparti ospedalieri. Inizia così il documento doramato nelle ultime ore dal Circolo cittadino del Pd

“E’ con qualche legittima soddisfazione e malcelato orgoglio- si legge ancora nel documento che abbiamo appreso, pertanto, come lo stesso sindaco intimasse, con tono perentorio (riconoscendo, per la verità, lo stile del suo attuale tutor) alla ASL 1 di “attuare con rapidità il cronoprogramma relativo al trasferimento di tutti i Reparti fino a piena capienza della struttura, mettendo mano alla dotazione di risorse umane e strumentali……..auspicando “altresì che la Regione proceda finalmente alla riorganizzazione della rete ospedaliera per la riqualificazione del nostro nosocomio a Dea di 1° livello…”

Buon ultima, “la Nostra” prendeva atto, insomma, della necessità di aver un Ospedale di Primo Livello che la sua stessa maggioranza in Consiglio Comunale si era premurata di bocciare nel recente passato, contro il parere unanime della cittadinanza ed esperti della materia. Tutto bene, dunque? Purtroppo nell’euforia della politica degli annunci, nessuno ha avvertito la sindaca, o chi per lei, che attorno all’apertura del nuovo plesso ospedaliero ruotano una serie di adempimenti tecnico-amministrativi di esclusiva competenza dell’Amministrazione comunale. E ci riferiamo all’adeguamento delle infrastrutture di servizio, soprattutto quelle viarie.

L’Amministrazione, infatti, negli ultimi tre anni non è riuscita a programmare i necessari interventi strutturali, né è pensabile che vi riuscirà nei prossimi mesi, con la inevitabile conseguenza di gravi disservizi all’intera comunità comprensoriale che di quella struttura costituisce il naturale bacino di utenza.

Per quanto ci consta, non esiste ad oggi una pur pallida idea di come “riorganizzare” i flussi di traffico in entrata ed uscita da quel complesso ospedaliero che presenterà due distinte vie di accesso non collegate tra loro, e quindi di difficile fruibilità da parte sia del personale dipendente che, soprattutto, dei cittadini utenti (che si presume per la maggior parte malati ed anziani).

Non è dato sapere, né ci risultano deliberati in Giunta piani di intervento per: nuovi parcheggi. L’unico realizzato è privato ( a pagamento ) e di difficile accesso,realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale, marciapiedi illuminazione, fermate autobus e così via..,indicazione, inoltre, di percorsi di accesso alla infrastruttura (percorsi per l’emergenza ed ordinari).

Vogliamo infine informare il Sindaco – che pare esserne all’oscuro – come la medesima autorizzazione di cui si parla sia stata rilasciata, sia per il trasferimento del distretto sanitario, che del consultorio familiare in una delle nuove palazzine adiacente l’ospedale, presa in locazione dalla stessa ASL ormai da diversi mesi. Ma, ironia della sorte, per l’apertura di quest’ultima, non essendo state realizzate da parte del Comune le infrastrutture viarie di competenza, i cittadini dovranno aspettare ancora per molto.

Che a Palazzo S. Francesco regni ormai il caos più totale- rileva il Pd- appare ormai evidente. L’impressione, ma ormai è una certezza, è quella di un Sindaco che brancola nel buio più assoluto; di una compagine amministrativa senza capacità politica e programmatica che si rifugia, di tanto in tanto, in qualche annuncio ad effetto, regolarmente inficiato dalla cruda realtà. Ne prenda atto una buona volta questo sindaco e metta fine alle dubbie operazioni di maquillage fin qui messe in atto con una girandola di assessori e maggioranze, le più variegate, solo per preservare la poltrona “ (h. 14,30)