Il PD di Pratola sollecita la chiusura dei lavori in via De Gasperi e via circonvallazione occidental

Pratola Peligna, 24 febbraio- L’11 gennaio scorso iniziavano i lavori per il rifacimento delle pavimentazioni stradali di Via Alcide De Gasperi e Via Circonvallazione Occidentale. Lavori che prevedevano interventi di miglioramento e manutenzione da parte del comune e il rifacimento delle condotte fognarie da parte della Saca.

Dopo più di un mese e dopo aver lavorato solo qualche giorno, la strada resta ancora chiusa ed è stata superata di 10 giorni la fine presunta dei lavori, stimata per il 12 febbraio. Un ritardo che priva i Pratolani di una delle strade più importanti, arteria di collegamento al centro storico, e di circa 50 posti auto per i residenti e tutti coloro che si recano in centro per gli acquisti.

“L’inizio dei lavori è stato celebrato sui social e con comunicati stampa da parte dell’amministrazione comunale” commentano dal PD Pratola “di chiusura dei lavori ancora nulla. Chiediamo al comune di recuperare il ritardo accumulato, chiudere i lavori e consentire al più presto la circolazione in via De Gasperi così da ridurre il disagio dei cittadini Pratolani”.