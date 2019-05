Il Pd all’attacco contro l’Amministrazione del ” tirare a.. campare”

Sulmona,7 maggio– Dopo mesi di silenzio e dopo le polemiche feroci sollevate dalla “giunta pastrocchio”che ha portato i tre consiglieri comunali a soccorrere l’Amministrazione Casini al Comune di Sulmona contestata vivacemente oltre che da iscritti e simpatizzanti,dirigenti locali e dai vertici provinciali e regionali del PD ( Piacente e Di Sabatino) il gruppo dei cinque componenti il Direttivo del Circolo cittadino (Carlo Piccone,Antonella Fiordi Teodoro Marini Pamela della Sabina Eva d’Alberto) che si erano dimessi per protesta dalla Segreteria del Circolo oggi sono tornati a bacchettare l’Aministrazione comunale ormai paralizzata sollecitando addirittura il ricorso al voto perchè “ sta portando alla morte certa la città“.

Continua il valzer tra Comune e ufficio di Fossa- si legge nella nota per quanto concerne la messa in sicurezza degli edifici scolastici, un ballo stancante di chi non sà risolvere il problema e continua a mettere “pezze” sulla pelle di alunni e genitori, il tutto per tirare “a campare”, non si sà per quando. La città necessità di decisioni serie, rapide, inequivocabili, non di una maggioranza arroccata sulle proprie posizioni, aggravando ancora di più una situazione già fin troppo pesante. Ormai la realtà è chiara a tutti, una maggioranza (salute pubblica) che invece di curare, sta ormai portando alla morte certa della città guida del territorio. La voce torni subito ai cittadini, sperando che abbiano ancora la voglia di farla sentire. Carlo Piccone, Antonella Fiordi, Teodoro Marini,Pamela della Sabina, Eva d’Alberto