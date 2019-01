Il Patto ha deciso: sosterrà Legnini

Sulmona, 23 gennaio– Una campagna elettorale che finora non ha offerto nessun segnale di attenzione ai problemi della città e al territorio, ma nemmeno nessuna strategia per rilanciare le attese e le speranze di queste nostre comunità. E così il Movimento “ Patto per Sulmona” (laboratorio di politica e cultura) che da qualche anno si muove in città e che raccoglie giovani, professionisti, studenti universatari con l’obiettivo di formulare studi e proposte, di natura socio-economica da offrire alle istituzioni, ha rotto gli indugi ed ha deciso di alzare la voce. Ieri sera,in un noto locale della zona, si sono rouniti e hanno deciso di partecipare direttamente a questa fase finale della campagna elettorale.

“ Non ne possiamo piu’- ha spiegato l’ing Massimiliano Ventresca il Coordinatore del laboratorio, assistere a questo spettacolo mediocre offerto da decine di candidati che è un inno alla mediocrità senza proposte e senza idee per Sulmona Finora la città è stata soffocata di chiacchiere,manifesti, passerelle e niente piu’. Arrivano Ministro del Governo Centrale e scappano via velocemente senza lasciare una traccia di impegno per Sulmona. Noi sollecitaiamo idee forti per rimettere il nostro territorio al centro della politica regionale ma ci vogliono anche uomini e donne affidabili, capaci e soprattutto credibili. Per questa ragione abbiamo deciso insieme di sostenere in questa competizione il progetto di Giovanni Legnini che merita attenzione e rispetto”

Sabato o domenica una delegazione del Movimento incontrerà lo stesso candidato Governatore e presenterà un documento all’interno del quale sono contenute alcune proposte riguardanti il territorio come una politica vera per le aree interne, la coesione territoriale come strategia di base per turte le politiche di programmazione, il recepimento con apposita legge regionale dello studio della Facoltà di Urbnanistica dell’Università di Chieti-Pescara sulla istituzione delle Aree funzionali, la Istituzione a Sulmona di una sede decentrata del Servizio regionale di Protezione Civile,Istituzione presso l’Ospedale di Sulmona del Centro regionale di traumatologia quale supporto indispendabile per il bacino sciistico dell’Alto Sangro, potenziamento e miglioramento dei collegamenti con Roma,L’Aquila e Alto Sangro e Pescara, individuare un nuvo ruolo per Sulmona e Centro Abruzzo lungo l’asse Tirreno-Adriatico (h. 10,00)