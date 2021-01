Il patrimonio documentale della Sezione dell’Archivio di Stato di Sulmona

SulmonaGli Archivi di Stato rappresentano e sono il patrimonio documentale storico secolare di quanto avvenuto e la sezione di Sulmona non è da meno, non fa accezioni. Ingente, interessante, straordinaria, è la documentazione storica conservata facente parte dell’Archivio di Stato di Aquila con la possibilità, per i ricercatori, di realizzare importanti ed interessanti ricerche storico culturali divulgative. Il fondo notarile inizia come periodo storico dal XVI secolo per giungere sino ai nostri giorni, grazie alla presenza dei notai che, nel corso della storia, hanno rogato nelle Universitas di Sulmona, Scanno, Anversa, Alfedena, Barrea, Bugnara, Campo di Giove, Castel Di ieri, Campotosto, Castel Di Sangro, Castelvecchio Subequo, Gagliano Aterno, Gessopalena, Introdacqua, Pacentro, Pentima l’attuale Corfinio, Pescocostanzo, Pescolanciano, Pettorano, Popoli, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Roccacasale, Roccaraso, Scanno, Scontrone, Tocco da Casauria, Villetta Barrea, Vittorito. Oltre al fondo dei notai si conservano tutti i documenti della Casasanta dell’Annunziata, considerata uno degli enti fra i più importanti di tutto il regno di Napoli; nella sezione dell’Archivio di Stato di Sulmona il documento più antico depositato è proprio della Casasanta dell’Annunziata risalente al 1253, avente in oggetto un contratto di enfiteusi per l’affitto di un mulino di proprietà della Casasanta dell’Annunziata. Non manca il fondo dei processi della corte d’assise di Sulmona. Fra i notai della città di Sulmona, i quali hanno rogato atti notarili d’importanza storica autorevole, ricordiamo Giulio Campana, Filippo Nanni, sol per citarne alcuni. Non mancano importanti riferimenti al brigantaggio, alla figura affascinante dei briganti, grazie alla documentazione risalente al XVIII secolo del famoso brigante Michelangelo Di Pronio di Introdacqua, con le sue lettere scritte dal carcere dell’Aquila. Vi è la documentazione storica sulla seconda guerra mondiale, sul campo di concentramento di Fonte d’Amore, materiale storico fotografico.

I catasti sono presenti con i preonciari e il catasto Onciario storica innovazione, il quale è introdotto da sua maestà Re Carlo di Borbonenella prima metà del XVIII secolo, al fine di espletare un riordino fiscale del Regno di Napoli. Si chiamò Onciario perché la valutazione dei patrimoni sia immobiliari, da bestiame o finanziari, veniva stimato in base all’unità monetaria teorica di riferimento che era l’oncia, la quale corrispondeva a sei ducati, Il calcolo delle imposta avveniva mediante la distinzione fra cittadini e forestieri; i primi davano origine ai fuochi ossia alle famiglia dell’Universitas, mentre i forestieri erano iscritti perché svolgevano un lavoro all’interno dell’Universitas, o perché vi possedevano dei beni. Le categorie di contribuenti in genere sono state sette ed esattamente: cittadini abitanti e non abitanti, vedove, ecclesiastici secolari cittadini, chiese, monasteri e luoghi pii nell’università, forestieri abitanti, laici, chiese, luoghi pii e monasteri, forestieri non abitanti laici. Questa è solo una minima parte dell’immenso patrimonio secolare di documenti conservati nella sezione archivistica a Sulmona, i quali rappresentano l’emozionante, coinvolgente viaggio nel tempo, verso epoche storica passate. La storia dell’Archivio ha inizio con un Regio Decreto del 22 ottobre 1812 diGioacchino Murat il quale prevede la presenza di archivio provinciale, da istituirsi in ogni intendenza. Gioacchino Murat è stato Re di Napoli e maresciallo dell’Impero di Napoleone Bonaparte. Ogni sezione di Archivio rappresenta l’insieme di un mosaico di conservazione della nostra storia; ogni documento collega il passato al presente, alle generazioni future. La sezione dell’Archivio di Stato di Sulmona conserva la storia della città Patria d’Ovidio e dei feudi del territorio preservando la storia, l’identità delle nostre Universitas secolari. La storia avvalorata dai documenti è patrimonio della collettività, ed è autorevole beltà.

Andrea Pantaleo