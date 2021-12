Il Natale al Teatro Maria Caniglia Tutti gli appuntamenti per le festività natalizie 2021

Sulmona,14 dicembre– Vivere la magia del Natale nella splendida cornice del Teatro “Maria Caniglia”, gioiello della città: questo l’obiettivo delle iniziative promosse dall’Associazione Culturale “Meta” in collaborazione con l’Associazione Culturale “MajaMé – Musica Teatro Danza”, con l’Archivio di Stato dell’Aquila – Sezione di Sulmona e con il contributo e il patrocinio del Comune di Sulmona. Quattro appuntamenti dedicati alle famiglie e non solo, che vedranno alternarsi eventi pensati appositamente per la cittadinanza e spettacoli della stagione teatrale di prosa e di teatro ragazzi. – Vivere la magia del Natale nella splendida cornice del Teatrogioiello della città: questo l’obiettivo delle iniziative promossein collaborazione con l’Associazione Culturale “MajaMé – Musica Teatro Danza”, con l’Archivio di Stato dell’Aquila – Sezione di Sulmona e con il contributo e il patrocinio del Comune di Sulmona. Quattro appuntamenti dedicati alle famiglie e non solo, che vedranno alternarsi eventi pensati appositamente per la cittadinanza e spettacoli della stagione teatrale di prosa e di teatro ragazzi.

Si inizia venerdì 17 dicembre alle ore 16:30 con la giornata Natale a teatro, organizzata in collaborazione con l’Associazione MajaMé, tutta dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie: nel foyer si terrà l’animazione giocosa affidata all’artista Barbara Saturnini, mentre il fotografo Andrea Calvano potrà immortalare i bimbi e i loro cari vicino all’albero di Natale allestito nel sontuoso atrio del Caniglia. Ai primi cinquanta piccoli partecipanti che arriveranno in teatro, inoltre, sarà donato un buonovalido per un biglietto per il prossimo spettacolo della stagione di teatro ragazzi “La bottega dei giocattoli”. L’ingresso a Natale a teatro è gratuito.

Il 18 dicembre alle ore 21:00 sarà la volta di Boomerang – gli illusionisti della danza, ultima sorprendente produzione della RBR Dance Company Illusionistheatre, con la regia di Cristiano Fagioli, che firma anche le coreografie insieme a Cristina Ledri e Alessandra Odoardi: un’affascinante carrellata di immagini surreali e poetiche, capaci di stregare lo spettatore fino all’ultimo minuto. Sette i danzatori in scena, che con la plasticità del proprio corpo, immerso in quadri luminosi d’effetto e articolati giochi di proiezioni, narrano il rapporto tra uomo e natura, tra tecnologia e ambiente. Lo spettacolo fa parte della stagione di prosa 21/22.

Le iniziative proseguono il prossimo 28 dicembre alle ore 16:30 con Teatro Aperto – Viaggio dietro le quinte del Caniglia: come è accaduto lo scorso maggio, il teatro di Sulmona aprirà nuovamente le porte ai cittadini, i quali, guidati da Roberto Carrozzo, ex responsabile della sezione di Sulmona dell’Archivio di Stato dell’Aquila, potranno conoscerne gli aneddoti e i segreti più affascinanti. L’appuntamento è alle 16:15 in Piazza XX Settembre, da cui ci si sposterà in teatro. Per partecipare alla giornata occorre prenotarsi presso l’Ufficio Servizi Turistici di Sulmona. I posti sono limitati, l’evento è gratuito.

A chiudere la serie di appuntamenti natalizi, il 2 gennaio alle ore 18:00, sarà La bottega dei giocattoli, testo e regia di Sandra Novellino e Delia De Marco, con Delia De Marco, Giuseppe Marzio e Sara Pagliaro, una produzione Crest. La pièce, ultimo spettacolo della stagione di teatro ragazzi 2021 del Teatro Caniglia, racconta il vivacissimo intreccio di storie aventi per protagonisti i giocattoli animati di un’affollata e coloratissima bottega. Uno spettacolo per tutta la famiglia.