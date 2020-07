Il Ministro Speranza anticipa alcuni contenuti sul nuovo Dpcm.Il virus c’è ancora

Di alcuni aspetti contenuti nella bozza del Dpcm che oggi pomeriggio sarà illustrato in Senato dal ministro della Salute Roberto Speranza e che questa sera sarà firmato dal premier Giuseppe Conte nel ha parlato questa mattina con il Messaggero lo stesso Speranza Di certo fra i diversi aspetti caratterizzanti del provvedimento ” Restano perciò confermate le «modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza». Ovvero lo smart working. Allo stesso tempo, si prorogano anche al 31 luglio la possibilità di «incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti» e l’obbligo di adottare «protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale». Permane inoltre l’obbligo di sanificare i luoghi di lavoro. Per quanto riguarda le scuole, il documento di giugno prevedeva la sospensione delle attività didattiche in presenza e, in questo periodo di chiusura estiva, la possibilità di utilizzare gli spazi degli edifici scolastici per «attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche». Negli ospedali, per chi accompagna i pazienti resta il divieto di fermarsi nelle sale d’attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e delle strutture di pronto soccorso, così come le visite ai pazienti, sia negli ospedali sia nelle residenze per gli anziani, restano limitate «ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione». In vigore fino al 31 luglio, infine, le indicazioni per accedere in sicurezza alle spiagge, mantenendo le distanze sociali e riducendo i rischi di contagio. Avanti ancora con le mascherine obbligatorie negli uffici, nei ristoranti, nei negozi, nei cinema e nei musei. Stesso discorso per chi sale sui mezzi pubblici: aerei, treni, bus, tram e metro.