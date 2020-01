Il maltempo non ferma la 58^ edizione della sagra della polenta a Pettorano Sul Gizio

Pettorano sul Gizio,5 gennaio- Tutto si è svolto come da programma e da tradizione a Pettorano Sul Gizio, incantevole comune dell’Abruzzo ulteriore, nel quale ha avuto luogo la cinquantottesima edizione della sagra della polenta appuntamento attesissimo il quale, come sempre, vede la presenza di molti turisti, giunti come ogni anno nella nostra regione, per le vacanze natalizie. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, l’evento ha avuto luogo lo stesso, ed ha visto la partecipazione di tanta gente.

A Pettorano, questa mattina, non è mancata una lieve nevicata la quale ha impreziosito ed affascinato ancor di più l’atmosfera della sagra della polenta, manifestazione giunta alla sua cinquantottesima edizione. Oltre mezzo secolo di tradizione, folclore, arte culinaria abruzzese, tornano come ogni anno ad essere protagoniste nel secolare borgo abruzzese. Come sempre sono stati allestiti padiglioni e tavoli in Piazza Umberto I nel centro storico del paese; ottimi come sempre i prodotti locali realizzati secondo le antiche ricette del paese; dolci, pizze, vini, ed ovviamente la polenta portata sana tradizionale della cucina abruzzese. Non è mancata la musica con danze e canti della tradizione, del folclore dell’Abruzzo; si è potuta nuovamente ammirare la tradizionale kappa, il vetusto mantello abruzzese di colore nero, che gli uomini della regione erano soliti indossare.

La mantella di recente, negli ultimi anni, è tornata di moda, in voga, essendo indossata dagli appassionati delle giovani generazioni. La polenta è piatto antico giunto sino ai nostri giorni, tramandato di generazione in generazione. È costituita da farina e mais e, nel corso dei secoli, ha costituito uno degli alimenti base della gastronomia popolare. La polenta nel corso della storia si diffonderà in molte nazioni e continenti del mondo. La sua preparazione vede cucinare ed impastare farina ed acqua; fra le polente più note rimembriamo quella a base di mais, cereale il quale conferisce alla polenta il tipico colore giallo. La farina impiegata per la preparazione della polenta solitamente si procede a macinarla. Il termine polenta ha dato luogo ad uno studio minuzioso da parte degli storici, a dibattiti interessanti, a seguito dei quali si è giunti a sostenere che, il termine polenta, derivi dal latino puls. Soffermandoci al termine polenta va asserito che, tale termine, è il nome di una frazione sita nella provincia fra Forlì e Cesena, per l’appunto polenta, appartenente al comune di Bertinoro,nel quale vi è un magnifico castello con la torre, i quali sono appartenuti ai feudatari del feudo che hanno signoreggiato nel corso della storia. Il castello possiede all’interno una chiesa molto visitata da parte dei turisti nel corso dell’anno.

La sagra della polenta, a Pattorano Sul Gizio, è appuntamento con la storia millenaria di questo borgo dell’Abruzzo con la sua storia, tradizioni, usi, costumi, giunti sino ai giorni nostri. Pettorano Sul Gizio ha una storia celebre e leggendaria; molto c’è da ammirare nel paese ad iniziare dal centro storico, dalle chiese, i palazzi storici, piazzette, per giungere alla sommità dell’abitato nel quale è collocato il secolare castello appartenuto alle genie che, nel corso della storia, signoreggeranno nel feudo. Nel maniero vivranno e dimoreranno i Cantelmo duchi anche della città di Popoli. A Pettorano nasce Andrea Cantelmo imperituro guerriero resosi celebre nelle Fiandre, seguiranno anche Fabrizio, Giacomo, Ippolita Maria, Restaino, anch’egli guerriero. Nel corso della storia il paese ha avuto eminenti scrittori, poeti, uomini di pensiero. Pettorano sul Gizio è mosaico di millenari valori, tramandati dai progenitori. (h. 15,00)

Andrea Pantaleo