Il maltempo ferma in parte la Giostra Cavalleresca

Sulmona, 28 luglio- La seconda giornata, della venticinquesima edizione della Giostra Cavalleresca di Sulmona dell’era moderna, ha avuto la sfortuna di avere le condizioni meteorologiche che hanno fermato in parte la manifestazione. Il corteo storico è partito dalle rispettive sedi storiche con i borghi ed i sestieri i quali, percorrendo corso Ovidio son giunti nel piazzale della cattedrale di San Panfilo, per poi ripartire alla volta di Piazza Maggiore per la seconda giornata di sfide. Molta l’attesa per Simona Ventura che quest’anno ha impersonato il ruolo della Regina Giovanna D’Aragona in questa venticinquesima edizione del torneo equestre.

È stata accolta da un pubblico festante, assiepato dinnanzi la scalinata del palazzo della santissima annunziata in trepidante attesa, scalinata nella quale Simona Ventura si è accomodata sul trono in un tripudio generale. Simona Ventura, visibilmente emozionata, ha salutato il pubblico e la città di Sulmona dichiarandosi onorata d’essere presente in città e di impersonare Giovanna D’Aragona. Il corteo preceduto dai carabinieri e dalla polizia di stato a cavallo, dall’associazione giostra cavalleresca con musici, sbandieratori, chiarine, gonfaloni e figuranti della nobili famiglie della città di Sulmona, assieme ai borghi ed i sestieri ha percorso corso Ovidio fra due ali di folla in trepidante attesa del passaggio di Simona Ventura nei panni della Regina Giovanna D’Aragona.

È stata accolta da applausi ed entusiasmo. Squilli di chiarine, rulli di tamburi dal ritmo marziale, bandiere al vento delle contrade, dame, cavalieri, gonfalonieri, armigeri, cavalieri d’arme, falconieri, hanno caratterizzato lo schieramento dei borghi e sestieri. Al corteo storico ha preso parte il Sindaco di Sulmona Annamaria Casini accompagnata dal commissario reggente della giostra Maurizio Antonini, il soprano Chiara Tarquini. Incantevoli come sempre gli abiti rinascimentali realizzati con stoffe pregiate; non son mancati i falconieri con i loro rapaci straordinari, rimembrando la millenaria falconeria, il mondo dei falconieri protagonisti assieme ai loro rapaci di innumerevoli gesta entrate di diritto nella storia. Sono centinaia i figuranti che prendono parte al corteo storico come sempre entusiasti ed emozionati nell’avere l’onore, ed il privilegio, di prendere parte alla manifestazione. Il corteo storico, causa maltempo, una volta giunto in piazza Maggiore, è stato sospeso causa pioggia, ma le gare dovrebbero avere inizio alle ore venti di sera. Salvo diverse decisioni l’appuntamento è fissato per le ore venti di questa sera per le gare della seconda giornata della manifestazione, le quali sanciranno la contrada che si aggiudicherà il palio di questa venticinquesima edizione.

Soffermandosi ora sulla storia di Sulmona e sulla figura imperitura della Regina Giovanna D’Aragona va asserito che, sua Maestà la Regina Giovanna D’Aragona, va in sposa a Ferdinando IV il cui stemma araldico è collocato nella chiesa di San Rocco, un tempo la chiesa di San Sebastiano in quanto, Giovanna D’Aragona, regala tale chiesa alla città di Sulmona. L’insegna araldica di Ferdinando IV è collocata invece sulla fontana sita all’ingresso di Vico del Vecchio, vicino Largo degli Orefici, quest’ultimo denominato in tal modo poiché situato nel sestiere di porta salvatoris contrada ritenuta la più abbiente per tasse e redditi dichiarati, nel quale vi era un notevole numero di orefici e di botteghe orafe. Ferdinando IV, come dono di nozze, procederà a donare le città di Sulmona ed Ortona tanto è vero che, la regina Giovanna D’Aragona, è stata la prima principessa sia di Sulmona, sia della Sicilia. In questi giorni sia pur per poche ore torna in vita un mondo svanito il quale è stato protagonista per secoli. La giostra di Sulmona nasce al tempo degli Svevi i quali elargiranno molto alla città. Si teneva due volte l’anno e vedeva giungere cavalieri da ogni località del regno, cui Sulmona era insita, con il sogno di aggiudicarsi il prestigioso torneo equestre.

Andrea Pantaleo

ULTIMA ORA