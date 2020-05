il Liceo Scientifico “Fermi” alla finalissima, nel prestigioso concorso “LetsApp. Solve for Tomorrow Edition”.

Sulmona, 13 maggio– LetsApp – Solve For Tomorrow Edition è rivolto a studenti delle scuole secondarie di II grado con l’obiettivo di mostrare come le discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) possano essere applicate per trovare soluzioni a problemi legati a tematiche sociali.

Sono partiti in 2500 studenti, provenienti da 500 scuole diverse. Sono rimasti in 15 provenienti da sole 3 scuole italiane! I nostri 5 studenti della V B, ingegnosi inventori e “scienziati”, hanno saputo ideare, progettare, realizzare il prototipo di un macrocontenitore di raccolta differenziata “intelligente”, alimentato ad energia solare, collegato tramite QR-Code ad un’APP che assegnerà punti e premi all’utente, in modo da agevolare ed incentivare un atteggiamento consapevole e responsabile, nel rispetto dell’ambiente delle nostre città.

Un Concorso nazionale prestigioso, giunto alla sua terza edizione, promosso ed organizzato da Samsung, azienda leader nel mercato dei Media digitali, in collaborazione con il Miur, che nasce per accrescere nei nostri giovani studenti le capacità creative ed imprenditoriali, le competenze digitali, le soft skills di autoorganizzazione e programmazione, il senso civico e di cittadinanza attiva. I nostri studenti, coordinati dal prof. Mauro Santilli, hanno via via superato tutte le fasi eliminatorie, attestandosi sempre ai vertici delle classifiche ed oggi sono meritatamente sul podio.

Un altro successo nazionale per la nostra scuola, premiata per il suo impegno nella formazione dei giovani basata su innovativi sistemi di apprendimento, sulla trasversalità ed attualizzazione dei saperi, su una concezione futuristica della scuola come centro di interazioni, relazioni, progettazioni, in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell’ Agenda 2030 e con i principi di una cittadinanza partecipe e costruttiva.

L.D.M.