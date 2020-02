Il grande imbroglio dell’” Europa verde”

Sulmona,17 febbraio– IL Parlamento Europeo ha approvato nei giorni scorsi la nuova lista delle infrastrutture energetiche finanziabili dall’UE comprendente 32 progetti che riguardano il gas. Tra questi progetti è ricompreso il metanodotto Sulmona- Foligno e la centrale di compressione Snam di Sulmona. Per l’Italia ci sono anche il TAP, l’Eastmed (da Cipro al Salento) , il gasdotto che collegherà Malta a Gela e quello Ungheria – Italia via Slovenia. Il provvedimento è stato approvato con 443 voti favorevoli, 169 contrari e 36 astenuti. Hanno votato contro i Verdi e il M5S, mentre il PD ha votato a favore.Lo riferisce oggi il Coordinamento Coordinamento No Hub del gas

Questo voto, spiega una nota, svela l’ipocrisia del programma “Green Deal” annunciato con enfasi dalla nuova Commissione Europea presieduta da Ursula von der Leyen secondo cui verranno spesi 1000 miliardi di euro per la riconversione ecologica dell’economia al fine di azzerare le emissioni da fonti fossili entro il 2050.

Con il voto del 12 febbraio, si è deciso di finanziare progetti relativi al gas per 29 mld di euro. Nell’ambito del programma di finanziamento dell’UE, ogni progetto potrebbe essere coperto fino al 50% dai contribuenti europei. In questo modo una grande quantità di denaro pubblico verrà destinata ad opere costose ed inutili che andranno ad aggravare l’emergenza climatica, quando invece l’Europa dovrebbe investire in efficienza energetica e fonti rinnovabili. Con questa scelta l’Europa viene condannata a bruciare combustibili fossili per generazioni, in aperto contrasto con l’accordo di Parigi del 2015 che impegna le Parti a contenere l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2° C rispetto ai livelli preindustrialì.

Secondo l’ultimo rapporto di Artelys – società internazionale di consulenza specializzata nel settore dell’energia – “le infrastrutture esistenti bastano a garantire la sicurezza delle forniture energetiche per l’Europa, alla luce degli obiettivi energia-clima al 2030 in cui si prevede una riduzione del 29% della domanda complessiva di gas. L’attuale infrastruttura di gas in Unione Europea è sufficiente a soddisfare una varietà di scenari di domanda futuri nell’UE-28 anche nella eventualità di casi estremi di interruzione dell’offerta”.

La situazione di sovracapacità delle infrastrutture del gas si riscontra anche nel nostro Paese, dove a fronte di una potenziale capacità di importazione di circa 140 miliardi di metri cubi annui (metanodotti dall’estero più rigassificatori) il consumo interno non supera i 75 miliardi di metri cubi.

La costruzione di nuovi impianti del tutto superflui, oltre alla distruzione dell’ambiente e all’aumento dei rischi per la salute e la sicurezza pubblica, porterà ad un aumento del prezzo del gas che si scaricherà sulle bollette energetiche di tutti i cittadini e comprometterà la competitività delle imprese dell’Unione Europea.

La sciagurata decisione assunta dalla maggioranza del Parlamento Europeo, è la riprova di quanto siano forti le pressioni delle multinazionali del gas sulla classe politica alla quale dettano le linee guida della politica energetica dell’Unione Europea, e quindi del radicamento del loro settore all’interno delle istituzioni.

Lo denuncia l’organizzazione ambientalista Friends of the Earth Europe che ha redatto un dossier in cui si afferma : “vi è una infiltrazione profonda delle lobby fossili nel processo decisionale dell’Unione. Il gruppo ENTSOG, istituito per definire il futuro dell’energia nel vecchio continente, ha costantemente esagerato le stime sulla domanda di gas ed è composto in gran parte da portatori di interesse dell’industria, tra cui grandi compagnie come Engie, Enagas e OMV”.(h.9,30)