Il Governo vuole cancellare il punto nascita di Sulmona: vergogna !!!

Ci hanno riempito la testa, e le scatole, con la propaganda del Governo del cambiamento ed ora anche i sulmonesi e gli abitanti del Centro Abruzzo possono toccare con mano gli effetti di questa politica che per questa parte importante del nostro territorio è solamente in negativo. E così quelli che accusavano il governo nazionale a guida Renzi-Gentiloni (con il Ministro della Sanità Lorenzin) e a livello regionale quello guidato da D’Alfonso (Assessore alla Sanità Paolucci) di non voler bene a Sulmona ed al Centro Abruzzo per i temi della Sanità (intanto loro avevano difeso il nostro territorio) oggi il Governo gialloverde (Lega-M5S) con Ministro della Sanità Grillo che invocavano una sanità migliore oggi si sono rivelati i veri nemici della nostra città. La furbizia silenziosa è stata rivelata oggi dal Consigliere regionale Maurizio De Nicola (CD). E ora?

Sulmona, 25 Ottobre- La notizia rivelata oggi da Maurizio Di Nicola, Capogruppo del Centro Democratico in Consiglio regionale ha determinato già in città una serie di reazioni assai vivaci. Altre ancora potrebbero arrivare nelle prossime ore “Il Governo Lega-M5S che si dice del cambiamento, in effetti continua a cambiare: purtroppo sempre contro gli Abruzzesi”. E’ quanto afferma il Capogruppo di Centro democratico Abruzzo. “È fresca la notizia della bocciatura del Punto Nascita di Sulmona da parte del Ministero della Salute. Dopo mesi di fatica da parte di Regione Abruzzo per costruire apposita istanza – spiega Di Nicola – per la deroga alla Chiusura del Punto Nascita, arriva la doccia ghiacciata del Dicastero della Salute presieduto dal Ministro Grillo (M5S) con un atto assunto lo scorso 9 ottobre. Lascia davvero sbalorditi questa decisione di imporre la chiusura ritenendo che il territorio peligno non sconti particolari complessità orografiche e prima che la Regione abbia potuto completare, con l’elisoccorso, una rete di protezione che comprende il servizio di trasporto in emergenza neonatale (Sten) e il servizio di trasporto assistito materno (Stam)”.

“Dopo i furti sul bando periferie e sulle risorse del Masterplan – aggiunge ancora Di Nicola – più che il Governo del cambiamento constatiamo il cambiamento delle posizioni del Governo e del Movimento cinque stelle rispetto a quanto proclamato in campagna elettorale. Adesso spero che piuttosto che dilungarsi a smentire la bocciatura decisa dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute, tutti i parlamentari abruzzesi, e in particolare quelli delle zone interne, facciano pressione politica per difendere una scelta che la Regione Abruzzo, negli ultimi 4 anni – conclude Di Nicola – aveva voluto e saputo difendere con le unghie e con i denti, anche contro il proprio Governo”.