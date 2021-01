Il Governo ha approvato questa sera la legge regionale dell’Abruzzo sulle aree di confine

Sulmona, 29 gennaio– Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione di questa sera, ha approvato, tra l’altro,anche la Legge della Regione Abruzzo . 34 del 7 dicembre 2020 sulle “Aree di confine: proposte e progetti condivisi per lo sviluppo e l’integrazione territoriale” La nuova normativa che era stata esaminata ed approvata dall’Aula, nella seduta del Consiglio regionale del 17 novembre 2020 ha per oggetto la promozione della cooperazione interregionale, da considerarsi come elemento fondamentale per sostenere e favorire l’integrazione territoriale tra le Aree di Confine, con programmi differenziati per le aree costiere, collinari e montane, con particolare riferimento ai settori dello sviluppo locale, delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e in campo agricolo ed ambientale, concernenti i territori ricompresi tra la Regione Abruzzo e le regioni Marche, Lazio e Molise. Si vuole, pertanto, favorire lo sviluppo di una forma innovativa di cooperazione interregionale allo scopo di rafforzare i processi democratici e l’accelerazione del percorso di integrazione dei soggetti coinvolti.

Esiste, infatti, tra le popolazioni di tali zone un profondo legame, che grazie alla vicinanza geografica e alla presenza di usi e costumi simili, ha determinato una fitta rete di rapporti di comunanza e collaborazione, rafforzati dalla condivisione di esperienze socioculturali ed economiche che tendono ad abbracciare orizzonti sempre più vasti e prospettive più ampie.

Il principio di leale collaborazione individua nella cooperazione inter-istituzionale tra tutti i livelli di governo coinvolti un significativo momento di sostegno delle dinamiche territoriali, sede di elaborazione di procedure decisionali alternative capaci di superare le condizioni di svantaggio sofferte dalle aree di confine, mitigandone i disagi.

Gli accordi di cooperazione che privilegiano la dimensione interregionale risultano maggiormente efficaci per valorizzare le risorse comuni e per governare i fattori di competitività, considerata la crescente importanza che la cooperazione interregionale assume nella programmazione non solo nazionale ma anche comunitaria ai fini di un’accelerazione del processo di integrazione europea.(h.19,00)