Al Liceo Artistico di Sulmona la XVII edizione del concorso “Il giornale e i giornalismi nelle scuole”

Sulmona, 4 maggio– Grande soddisfazione per gli studenti e i docenti del Liceo Artistico di Sulmona che vincono, per la seconda volta, il concorso bandito dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. A comunicare la notizia è stato il presidente Guido D’Ubaldo, tra gli organizzatori della XVII edizione del concorso “Il giornale e i giornalismi nelle scuole” giunto quest’anno alla diciassettesima edizione.

Sono numerosi gli istituti scolastici di tutte le regioni d’Italia di ciascun grado (elementari, medie e superiori) che hanno onorato l’input dell’iniziativa che intende far conoscere ai ragazzi le dinamiche, gli stimoli e gli obiettivi dell’informazione corretta ed efficace confrontandosi con un linguaggio moderno e adeguato.Come nelle precedenti edizioni, è stata un’occasione di crescita di una più profonda coscienza civile attraverso un più stretto rapporto tra scuola e informazione. Anche quest’anno, nonostante l’emergenza sanitaria che ha impedito l’organizzazione dell’evento finale già previsto a Cesena, in cui le scuole vincitrici con i loro studenti-giornalisti avrebbero dovuto partecipare per la consegna dei diplomi, è ugualmente giunto alla conclusione il lavoro della giuria che ha visionato gli oltre 500 elaborati partecipanti all’edizione.

I giornalisti esaminatori si sono confrontati con prodotti di ottima qualità, in cui è evidente anche l’azione di stimolo e di coordinamento da parte degli insegnanti che hanno tenuto le fila dei progetti.Per ARTis, sei edizioni e quattro premi , il riconoscimento di un lavoro completamente dedicato all’agenda 2030.

Il giornale si apre con i bellissimi versi delle Metamorfosi di Ovidio e approfondisce tutti i goals previsti dall’agenda, attraverso attività laboratoriali in cui gli studenti hanno interagito da protagonisti co-costruttori del proprio sapere, perché, anche se la realizzazione dei nuovi obiettivi di sviluppo, a carattere universale, è rimessa all’impegno di tutti gli Stati, il cambiamento nell’ottica della sostenibilità può avvenire solo attraverso una trasformazione radicale degli stili di vita di ogni cittadino, quindi, ognuno è chiamato a fare la sua parte. Il lavoro interdisciplinare ha coinvolto di tutti gli indirizzi della scuola: Architettura e Ambiente, Arti figurative, Design della moda e del gioiello.

E’ possibile visionare l’elenco delle scuole vincitrici nel sito dell’Ordine dei giornalisti www.odg.it ; la versione digitale di ARTis è disponibile al seguente link https://issuu.com/piazzaxx/docs/artis_numero_cinque

“A conclusione di questo anno scolastico impegnativo- ha commentato la dirigente Caterina Fantauzzi– si tratta di una sorpresa davvero gradita, ringrazio gli studenti e i docenti che conseguono sempre grandi risultati attraverso creatività, impegno e passione”.