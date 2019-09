Il futuro dell’Abruzzo viaggia sulla ferrovia Pescara-Sulmona-Roma

Sulmona, 27 settembre– Si è tenuto questo pomeriggio a Sulmona, all’interno dell’auditorium centro pastorale diocesano, un interessante convegno avente come tema la nuova linea ferroviaria d’alta velocità Pescara Roma, la cui realizzazione ridurrebbe decisamente i tempi di percorrenza fra il capoluogo adriatico e la capitale d’Italia. Presenti Maurizio Gentileamministratore delegato e dg di rete ferroviaria italiana, Giuseppe De Ritapresidente fondazione CENSIS, Luigi Giampaolinopresidente istituto grandi infrastrutture e presidente emerito della Corte dei Conti, Marco Marsilio presidente della regione Abruzzo, Franco Iezzi presidente ARS. Molti i volti noti della politica presenti fra cui i parlamentari Nazario Paganoe la senatrice ,Gabriella Di Girolamo,il Consigliere regionale Antonietta La Porta il sindaco di Sulmona Annamaria Casini, sindaci, consiglieri, assessori di molti comuni del territori, della valle peligna, valle subequana, tecnici e professionisti della zona e poi tanta gente tutti uniti dal prendere parte al convegno, il sindaco di Pescara Carlo Masci, rappresentanti dell’arma dei carabinieri, guardia di finanza, polizia di stato esercito italiano.

Il dibattito si è incentrato sulla realizzazione della nuova linea ferroviaria Pescara Roma il cui costo è stimato in oltre un miliardo di euro, progetto che sarebbe finanziato dallo Stato italiano, per rendere più agevoli i collegamenti fra l’est e l’ovest dell’Italia centrale. Non mancano le difficoltà ma, il convegno di questo pomeriggio tenutosi a Sulmona, apre nuovi spiragli e manifesta la piena volontà di realizzare l’opera, per la quale è già pronto un finanziamento del diciotto per cento. Attualmente i collegamenti Pescara Roma vanno dalle tre ore alla cinque, se si tiene conto del treno regionale, troppo lunghi nell’attuale momento storico se si tiene conto delle altre linee d’alta velocità, come ad esempio la Roma Milano, la quale collega le due metropoli in meno di tre ore. L’impegno è quello di dare una svolta epocale sui collegamenti Pescara Roma, migliorando il viaggio dei cittadini, collegando al meglio le due città. nell’era delle globalizzazione con il mondo che corre ad alta velocità non è ammissibile che v siamo territori con le reti ferroviarie non adeguate all’attuale epoca storica.

Nel corso del convegno si è spiegata anche la morfologia della tratta Pescara Roma ed il suo percorso il quale, in alcuni punti, è molto tortuoso, oltre a spiegare i nuovo tempi di percorrenza che si avrebbero con la nuova linea d’alta velocità. Bisogna guardare al futuro con ottimismo, ma anche con competitività, migliorando i trasporti e le infrastrutture, affinché la regione Abruzzo non sia tagliata fuori, ed abbia una collocazione che le compete. La realizzazione della tratta ferroviaria, rappresenta una concreta opportunità di avvio di un grande progetto di sviluppo della regione Abruzzo, la quale vanta una storia illustre. Non mancano le difficoltà ma si è avuta la visione unanime di unire gli intenti nell’interesse della collettività, cercando di eliminare, eludere, i campanilismi locali.

Avere una linea ferroviaria moderna al passo con tempi significa garantire alle nuove generazioni collegamenti più semplici da percorrersi. Convegno di indubbio interesse destinato a dare una svolta alla politica locale e regionale in materia di programmazione territoriale ma anche di grandi infrastrutture ma che sicuramente aprirà una fase nuova nella politica abruzzese per i prossimi anni

Andrea Pantaleo