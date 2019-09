Il Fermi di Sulmona oggi a L’Aquila per l’arrivo del Presidente Mattarella

Sulmona, 16 settembre– Il Fermi partecipa con una sua folta rappresentanza all’inaugurazione dell’anno scolastico 2019/2020 a L’Aquila, presso il Circolo Didattico Amiternum-plesso “Mariele Ventre”, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e del Ministro dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti. La manifestazione, volta a celebrare l’importanza della formazione e della scuola, sarà trasmessa in diretta su RAI UNO, nel corso della trasmissione “TUTTI A SCUOLA”, dalle 16.30 alle 18.45.

La nostra scuola è tra le poche selezionate e prescelte per presentare la performance “Danza in tricolore”, contribuendo così in maniera partecipe ed attiva a creare un clima di festa e di aggregazione nazionale, per riaffermare i valori della solidarietà, del rispetto e dell’incontro multiculturale, attraverso le arti, la musica, lo sport.( h. 14,00)