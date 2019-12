Il fascino del balletto russo al teatro Caniglia di Sulmona

Sulmona, 27 dicembre– Entusiasmo al teatro comunale Maria Caniglia di Sulmona, il quale ha fatto registrare il quasi tutto esaurito, per il tradizionale appuntamento con il concerto di Santo Stefano del ventisei dicembre che, quest’anno, ha visto esibirsi la celebre compagnia del balletto accademico statale russo,il quale ha eseguito le danze russe, quale decimo appuntamento della sessantasettesima stagione concertistica della Camerata Musicale Sulmonese.

Il direttore artistico e coreografico principale è Tatyana Mironova, Svetlana Sukhovadirettore artistico, Nikolai Shichkinmaestro di ballo, Evgenij Vinogradovmaestro ripetitore, Aleksandr Oreshkindirettore musicale; le musiche sono eseguite con strumenti musicali popolari dalla formazione musicale Ensemble.Come programma di sala sono state eseguite il Prologol’immagine epica della Russia, Ryazandanza degli arcieri, Primo Amoredanza russa romantica di coppia, Zarecnajadanza giocosa con acrobazie, Ragnateladanza femminile con foulard, Invernodanza di gruppo sul tema dell’inverno russo, Campanedanza femminile, Ucrainadanza di gruppo con sciabole, Balalaikadanza russa giocosa di coppia, Kalinka danza della tradizione russa, Tritticonella danza sono rappresentati i tipici motivi russi, Giacchedivertimento maschile, Danza dei Marinai, La ragazza è andata in acquagioco russo, L’uccello Troikadanza acrobatica, Fidanzati di Ryazan danza giocosa di tre coppie, Quartiere Slavodanza di gruppo, Cosaccodanza acrobatica di gruppo oltre a due intermezzi musicali.

Il balletto fa parte del complesso accademico statale russo E. Poipov di Rayzan, fondato nel millenovecentotrentadue, e del celebre Ensemble Sud della Russia. Inizialmente collaborava con il coro e, a partire dai primi anni cinquanta del secolo scorso, ha iniziato ad avere una propria attività indipendente. Il suo primo direttore fu Georgy Golovanov. In questo periodo ha messo in scena diverse danze, ma soprattutto ha migliorato le abilità dei ballerini e creato un corpo di ballo straordinario. Il nome del balletto, è tuttavia associato al nome di Mikhail Kruglikov,che ha creato danze e miniature di balletto per tre decenni e tuttora in repertorio. Negli anni ottanta la guida fu affidata a Boris Sokolkin. In questi anni ha messo in scena meravigliose danze basate sul folklore della regione di Ryazan che, ancora oggi, sono accolte con entusiasmo da parte del pubblico. Negli ultimi sei anni, l’artista emerito della federazione russa, Nikolai Shichkin, ha notevolmente ringiovanito ed ampliato il corpo di ballo e prodotto nuove produzioni coreografiche. Il balletto accademico statale russo rappresenta oltre mezzo secolo di storia prestigiosa, avendo compiuto tournée in tutto il mondo, riscuotendo ovunque plauso ed ovazioni. La musica dal vivo, da loro eseguita e danzata, rappresenta il prezioso pilastro della storia russa, nazione secolare con le sue tradizioni, usi, costumi, famosi in tutto il mondo. Ottimi i costumi, le coreografie, le scene, gli artisti, i musicisti, le luci, per un concerto che entra di diritto nella storia del teatro Maria Caniglia, della Camerata Musicale Sulmonese, della città di Sulmona. Il repertorio è tipicamente russo, i loro costumi sono creazioni artigianali, con oltre quarantacinque metri di ricami.

Il prossimo appuntamento musicale è fissato per il primo gennaio, alle ore diciassette e trenta, sempre al teatro comunale Maria Caniglia, con l’attesissimo concerto di capodanno il quale sarà eseguito dalla Zaporozhye Symphony Orchestradiretta dal maestro Vyacheslav Redya, a conclusione del quale ci sarà il tradizionale brindisi d’auguri. L’attenzione ora si sposta alla notte del trentuno dicembre, la notte di San Silvestro, la più lunga dell’anno, nella quale attenderemo lo scoccare della mezzanotte per accogliere il nuovo anno che auguriamo a tutti essere di serenità, felicità, fortuna. Anche a nome del Direttore, della Redazione del Giornale, porgiamo sin da ora i nostri più sinceri auguri erga omnes di un felice e sereno duemilaventi.(h.8,00)

Andrea Pantaleo