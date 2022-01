Il cuore della solidarietà non si ferma

Teramo, 18 gennaio- Il “Fondo di Solidariet ” della società di trasporto regionale TUA dei depositi di Teramo e Giulianova, ha deciso di acquistare due defibrillatori che verranno donati e installati nei rispettivi distretti della nostra provincia. Ogni apparecchio sarà strumento vitale (sperando di non doverli mai usare) qualora se ne dovesse aver bisogno.

La loro presenza far s che autisti, impiegati, meccanici e tutti gli operatori impegnati nelle rispettive sedi si sentano piu sicuri.Nel difficile contesto in cui ci troviamo a vivere dal punto di vista sanitario, dove lenostre vite sono ancor pi minacciate da un virus che ha messo tutti in seria difficoltà , questa donazione vuole essere di buon auspicio, un invito a fare del bene. Si vuole porre in primo piano la necessit di prevenire, dettata da un senso di responsabilit e rispetto che ogni societ civile dovrebbe avere nei confronti della vita.

Il Fondo di Solidarietà costituito da lavoratori dipendenti che, in modo autonomo volontario, decidono di contribuire in maniera spontanea alla creazione di un fondo tramite il quale si sviluppano progetti basati sulla solidariet , un valore che non dovrebbe mai venir meno.

Il Fondo ormai operativo da molto tempo. Nasce, infatti, con la societ di trasporti Arpa (poi divenuta TUA) e nel corso del tempo ha sviluppato svariate iniziative in merito cos come tante altre ne ha in cantiere.La cerimonia di consegna avverrà il giorno 20 gennaio all’hub di Giulianova alle ore 10:00, alla presenza dei vertici aziendali, del direttivo al completo e del suo Presidente, Massimo Di Paolantonio.