Il corridoio Tirreno Adriatico ed il futuro delle aree interne. I sindaci protagonisti oggi a Sulmona

Una iniziativa che si annuncia di grande significato politico è stata promossa per oggi pomeriggio dal sindaco di Sulmona , da settimane è molto attiva in Abruzzo su questa grande sfida, che ha chiamato a raccolta i sindaci abruzzesi e laziali per costruire una strategia comune. Già nel vertice che si è svolto nelle settimane scorse ad Avezzano Casini è stata molto apprezzata che hanno voluto chiamarla alla guida del Comitato dei 60 sindaci della Marsica, Valle Peligna, Valle Subequana, Valle dell’Aniene e Reatino Laziale, Pescarese, per la trasversalità e l’alta velocità della tratta Roma-Pescara costituitosi lo scorso anno a per sostenere con un’unica voce il valore strategico della Roma-Pescara, della Zes trasversale e del riconoscimento del corridoio Ten T Tirreno-Adriatico come grande occasione di sviluppo per la nostra regione. Un bel segnale a testimonianza che in politica il vento sta cambiando anche dalle nostre parti. Anzi è già cambiato

Sulmona, 23 Aprile– Oggi pomeriggio, 23 aprile, i sindaci abruzzesi e laziali delle aree interne, della Marsica, della Valle Peligna, Valle Subequana e Alto Sangro, del pescarese e chietino a raccolta su invito del sindaco di Sulmona Annamaria Casini in una riunione, in modalità telematica, per discutere sul tema della trasversalità e del corridoio Tirreno -Adriatico, la battaglia principe per riportare le nostre regioni e le aree interne al centro delle politiche europee dei trasporti ed infrastrutture, necessarie per lo sviluppo futuro dei nostri territori.

“I sindaci insieme agli studiosi Antonio Nervegna ed Ecuclide Di Pretoro si confronteranno sullo stato dell’arte della proposta di revisione delle reti Ten T e sulle azioni da intraprendere per rendere concreta questa epocale opportunità. Mancano poche settimane alla chiusura di consultazioni europee sul regolamento di revisione delle reti e delle proposte di programmazione nazionali e regionali su fondi europei. E’ ora il momento di cogliere questa sfida e i sindaci, come rappresentanti locali, devono poter esprimere le loro istanze per garantire il futuro delle nostre comunità”. Lo dichiara il sindaco Annamaria Casini.