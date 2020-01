Il coraggio di  voler  lavorare per la città

La mossa a sorpresa di cinque consiglieri della maggioranza (Amori,D’Amico,D’Antino,Di Rocco e Ramunno) che nelle ultime ore hanno lanciato un invito ad aprire un dialogo costruttivo per verificare tutte le ipotesi percorribili e se esistono le condizioni per trovare uno sbocco utile alla crisi che si trascina a Palazzo San Francesco è ,senza dubbio, il segnale piu’ interessante delle ultime settimane.Un bel messaggio di distensione in un dibattito arido, fatto di protagonismi inutili. L’obiettivo? Accantonare i capricci di singoli e gruppi incapaci di proporre un’idea di città e garantire in questo ultimo anno un Esecutivo in grado di portare in porto alcuni,ed essenziali,obiettivi che stanno per definirsi nel segno di un “ patto per Sulmona”. Sarà possibile? Si vedrà nei prossimi giorni Di certo però questa iniziativa apre ora una fase nuova per la politica cittadina che non consente piu’ furbizie da quattro soldi anche perché il rischio che la lista degli impresentabili a Palazzo San Francesco potrebbe allungarsi. E anche di parecchio

Sulmona, 26 gennaio. Diciamolo con chiarezza. Il giudizio politico sull’esperienza dell’Amministrazione comunale dei mesi passati va fatto alla fine, a bocce ferme. Oggi di certo l’iniziativa dei cinque consiglieri eletti nelle diverse liste civiche a sostegno del sindaco Anna Maria Casini è una di quelle che ha fatto già rumore e sicuramente condizionerà il dibattito politico delle prossime settimane.

Già perché la città non capirebbe mai le fragili ragioni di chi oggi vuole mandare a casa il sindaco quando fino a ieri non si è mai posto questo stesso problema non accorgendosi magari che ci sono alcuni obiettivi che potrebbero essere centrati e portati a conclusione solamente nei prossimi mesi.Troppi protagonismi di persone che sul piano politico per coerenza e lucidità hanno ben poco da insegnare.

Le dimissioni dei quattro Assessori, di cui fino ad oggi nessuno si è accorto della loro utilità all’interno dell’Amministrazione comunale, hanno dell’incredibile. Sono fuggiti senza una ragione vera abbandonando proprio quel sindaco che aveva creduto in quelle scelte e sono fuggiti in un momento così delicato per la città avendo poco rispetto sopratutto per un Consiglio comunale che hanno ritenuto di non informare minimamente.

Ma a Sulmona, che da alcuni anni non è piu’ una città normale in politica è successo anche questo. Ecco perché questa iniziativa mette in difficoltà anche quei partiti ( o Movimenti civici)che si alimentano di sole polemiche e poche proposte dimenticando che questa città, oggi piu’ di ieri, ha bisogno di tanta coesione e solidarietà. Ecco cosa sostengono i cinque consiglieri Angelo Amori,Deborah,D’Amico,Antonella D’Antino, Franco Di Rocco,Andrea Ramunno