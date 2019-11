Il Consorzio della discordia

Esordio con il botto del Movimento “ Italia viva” la neo formazione renziana del Centro Abruzzo che prende lo spunto dalle recenti polemiche sulla proposta di legge regionale d’iniziativa della Lega e che ha trovato nella Consigliera regionale Marianna Scoccia (Udc) forti critiche e convinta opposizione. Perché? Eppure, sostengono i dirigenti locali di IV quello di Pratola non è stato un modello di riferimento e di efficienza che pure meriterebbe piu’ attenzione da parte della Regione soprattutto per i costi sproporzionati che comporta ed i risultati conseguiti e le tante distrazioni della politica negli ultimi anni. E c’è da giurrci che la vicenda è appena agli inizi.Forse

Sulmona, 14 novembre.La diatriba in atto tra la Consigliera Regionale Marianna Scoccia e l’Assessore all’Agricoltura Imprudente in merito alla riforma dei Consorzi di Bonifica ha in sè qualcosa di surreale.

La Consigliera Scoccia sembra molto preoccupata per il maggior costo che, a suo dire, si porrebbe a carico dei Consorzi di Bonifica ( e, quindi, degli agricoltori). Una parsimonia questa che, tuttavia, emerge con strategica intermittenza. Inizia così la lunga nota del Movimento Italia Viva ‘Centro Abruzzo”

Non è un mistero per nessuno, si legge nel documento, che il Consorzio di Bonifica di Pratola Peligna (che gravita sull’area di riferimento o della coppia Scoccia-Gerosolimo), ha ritenuto di dispensare uno stipendio faraonico al Direttore Unico del Consorzio Bonifica di oltre 120.000 euro annui, pari al doppio di quello corrisposto ai propri Direttori dai Consorzi di Bonifica di Avezzano e Vasto.

In sostanza, il Direttore del Consorzio (che annovera stabilmente poco più di una decina di addetti), percepisce un compenso pari o superiore a quello che le amministrazioni pubbliche corrispondono a dirigenti che hanno incombenze imparagonabilmente maggiori.

Come se ciò non bastasse, proprio in questi giorni, è stata disposta nello stesso Consorzio peligno, anche l’assunzione di un funzionario amministrativo – avvocato- al quale viene corrisposto uno stipendio annuo di oltre 75.000 euro, addirittura maggiore di quello percepito dal alcuni direttori di altri consorzi di bonifica regionali.

Tutto questo avviene in un ente che versa in situazioni finanziarie tutt’altro che floride e che riesce a sopravvivere solo grazie ai considerevoli esborsi da parte degli agricoltori ed ai fondi di rotazione regionali. Così come avviene in un territorio attraversato da una gravissima crisi occupazionale, ma che riesce, evidentemente grazie alle scelte “illuminate” di taluni decisori politici, a garantire lautissime retribuzioni solo a pochi “fortunati “.La questione è stata sottoposta, invano, anche all’attenzione della Commissione Garanzia della Regione.

A questo punto, sarebbe opportuno che la Sig.ra Scoccia, a meno di essere affetta da una vistosa forma di strabismo, volgesse il suo sguardo in casa propria, sulla gestione del Consorzio di Pratola Peligna e sugli stipendi che i suoi fedelissimi, posti ai vertici dell’ente, hanno dispensato ad alcuni dipendenti.

Diversamente, la posizione assunta sul progetto di riforma dei Consorzi da parte della Consigliera, da sempre fieramente professatasi “ragazza di destra”, ha tutto il sapore di una squallida ritorsione contro la Lega, che evidentemente sulle decisioni della maggioranza regionale non le fa toccare palla, condannandola alla marginalità politica come marginali e di “bottega” sono gli interessi da lei finora perseguiti e tutelati.