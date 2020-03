Il Consiglio regionale torna a riunirsi la settimana prossima

Sulmona, 24 marzo– Il Consiglio regionale abruzzese non ferma la propria attività legislativa e fissa i prossimi appuntamenti politici quasi esclusivamente dedicati al tema “Coronavirus”. Lo ha stabilito la Conferenza dei Capigruppo in videoconferenza. Le Commissioni torneranno a riunirsi all’Emiciclo martedì 31 marzo, alle ore 11, rispettando rigorosamente tutti i comportamenti di sicurezza utili ad evitare qualsiasi contatto. Stesse modalità per la seduta di Consiglio regionale fissata per mercoledì 1° aprile, sempre alle 11. Una riunione dell’Assemblea che di fatto si svolgerà a porte chiuse con la trasmissione in diretta streaming dell’intera seduta. Ingresso vietato a pubblico e giornalisti. “È importante essere presenti – dichiara il presidente Lorenzo Sospiri – L’immobilismo non aiuta e il ruolo del Consiglio regionale in questa fase può consentire di esprimere una volontà normativa utile a superare con maggiore efficacia questa profonda crisi”.