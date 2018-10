Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale su L’Aquila capoluogo

La decisione è stata assunta nel corso dell’ultima riunione ma è stata resa nota solo ogg. La ragione “ soprattutto tecnica” parla di mancata copertura finanziaria e quindi viola l’art.81 della Costituzione anche se gli Uffici della Regione avevano già comunicato che si era trattato di un semplice errore materiale. Cosa accadrà ora? A caldo la decisione del Governo appare ancora piu’ pesante ove si consideri che l’Assemblea regionale è sciolta e il provvedimento è destinato a decadere com’è già capitato in passato per tante altre iniziative. Se ne riparlerà con la prossima legislatura se ci saranno le condizioni politiche per ripresentare l’iniziativa e riavviare nuovamente il suo iter. Le prime reazioni

Sulmona, 21 Ottobre- Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani, ha deliberato di impugnare la legge della Regione Abruzzo n. 28 del 24/08/2018, recante “Abruzzo 2019 – Una legge per L’Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile (BES)”, in quanto la norma viola l’art. 81, terzo comma, della Costituzione. Questa la nota ufficiale di Palazzo Chigi e l’art.81, terzo comma, riguarda ( Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri bada ai mezzi per farvi fronte).

La notizia che è rimbalzata in Abruzzo nel pomeriggio ha già fatto rumore ed infiammato il dibattito politico perché la nuova era stata votata proprio allo scadere della legislatura insieme a quella relativa alla “ Nuova Pescara” che proprio ieri ha attivato l’Assemblea costituente fra i tre comuni di Pescara,Spoltore e Montesilvano. La legge n.28/2018 per “ L’Aquila Capoluogo” era apparsa subito di straordinaria rilevanza politica perché aveva ad oggetto “ l’inquadramento della funzione dell’Aquila città capoluogo di Regione e del suo territorio nel complesso assetto della Regione Abruzzo in attuazione dei principi di solidarietà e di coesione sociale che consentono di perseguire l’armonico sviluppo di tutte le aree della Regione”.

Fra gli altri aspetti caratterizzanti della legge troviamo: Con l’espressione “città dell’Aquila” s’intende il sistema intercomunale comprendente oltre a L’Aquila anche i Comuni di Barete,Barisciano,Cagnan Amiterno,Fossa, Lucoli,Ocre, Pizzoli Scoppito,Tornimparte e Poggio Picenze.

Inoltre l’ art. 5 (Settori e priorità di intervento) stabilisce che Il Comune dell’Aquila e la Regione, nell’individuazione delle priorità programmatiche,tengono conto delle specifiche esigenze e condizioni del territorio della città dell’Aquila, con particolare riguardo:alle condizioni economiche; al deficit infrastrutturale; alle esigenze di coesione sociale; alla particolare collocazione geografica ed alla conformazione di tale territorio;alla esigenza di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale;ai fattori di miglioramento dei sotto-misuratori del Benessere Equo e Sostenibile(BES), individuati nei progetti e negli studi che in tale materia ha realizzato l’ISTAT.

L’individuazione delle priorità programmatiche tiene conto, altresì, dei seguenti criteri: qualità urbana del territorio (ivi compresa la riqualificazione urbana e degli spazi comuni nonché il recupero dei centri storici) e sviluppo dell’accessibilità interna ai sotto-sistemi insediativi valorizzazione delle risorse tipiche del territorio;

elevata sostenibilità ambientale e adeguamento delle infrastrutture materiali e immateriali; sviluppo economico, sociale e culturale dell’intera Regione; coesione territoriale fra i sistemi insediativi del territorio, coerentemente con i

principi contenuti nello studio di fattibilità, progetto di territorio 2 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Abruzzo, allo scopo di favorire la

creazione di un sistema partenariale fra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Molise.

Art. 6 (Programmazione regionale) recita che

Nell’elaborazione delle linee guida per i progetti di sviluppo finanziati con fondi nazionali ed europei, la Regione Abruzzo si impegna a prevedere strategie che tengano conto delle prerogative della città dell’Aquila e della Regione, in modo da favorire processi di valorizzazione di tali realtà che garantiscano la crescita dello sviluppo economico e del benessere dell’intera Regione. La Regione si impegna, inoltre, a integrare il dossier per la Regione adriatico-ionica (EUSAIR), presentato al CESE (Comitato Economico e Sociale Europeo), con il sistema integrato-trasversale (SIT), costituito dai poli dell’Aquila, di Sulmona, di Avezzano e di Carsoli. (h. 19,30)

Sulmona, 21 ottobre- “Doveva essere una legge in favore de L’Aquila e invece non lo sarà a causa di un errore grossolano della maggioranza di Regione Abruzzo. Parliamo della legge numero 28 del 24 agosto 2018 recante disposizioni per L’Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile (BES). La legge è stata bocciata dal Consiglio dei Ministri che si è visto costretto ad impugnarla. Il motivo? Gli esperti della politica regionale si sono “dimenticati” di prevedere le coperture finanziare necessarie e certe per l’attuazione della legge, violando l’art 81, terzo comma, della Costituzione italiana e rendendo di fatto la legge incostituzionale. Un errore grossolano, peraltro più volte segnalato da noi consiglieri regionali del M5S in sede di approvazione della stessa legge. Non è, peraltro, la prima volta che la maggioranza dei presidenti D’Alfonso-Lolli approva leggi regionali in violazione di norme nazionali, tanto è vero che più volte la Corte dei Conti, nelle sue relazioni annuali, ha rimproverato a Regione Abruzzo “l’incertezza delle coperture e gli artifizi contabili”. Così in una lunga dichiarazione la Consigliera regionale Sara Marcozzi (M5S)

