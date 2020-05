Il compositore Patrizio Maria D’Artista firmerà le musiche de “Il Gruffalò”

il nuovo Musical tratto dal poema di Julia Donaldson. Aperte le candidature per gli attori!

Sulmona, 9 maggio- E’ entrata nel vivo la produzione dello spettacolo, tratto dall’omonimo poema bestseller “The Gruffalo” di Julia Donaldson. Il nuovo Musical, prodotto da Fondazione Aida Verona, Teatro Stabile del Veneto e dal Centro Santa Chiara di Trento, sarà diretto da Manuel Renga, con l’adattamento drammaturgico di Pino Costalunga e con le musiche originali composte dal M° Patrizio Maria D’Artista che torna in teatro con una nuova grande produzione nazionale.

Lo spettacolo sarà realizzato in collaborazione con la Bernstein School of Musical Theater, considerata ad oggi una delle più rinomate scuole di formazione in Musical Theater in Italia.

Sono ufficialmente aperte le audizioni per il cast artistico. Si cercano 4 performer che abbiano ottime skills in ogni ambito: canto, recitazione e danza. Si richiedono predisposizione alla recitazione per un giovane pubblico ed esperienze pregresse nel teatro ragazzi. Sarà possibile inviare la propria candidatura entro il 31 maggio!

Per ulteriori informazioni visita il sito www.fondazioneaida.it e scarica il bando. Sarà possibile richiedere informazioni telefoniche al 045 8001471 o inviare una richiesta di informazioni alla email dedicata: spettacoli@fondazioneaida.it (h. 14,00)