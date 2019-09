(il caso)- una città soffocata dall’erba e cespugli. Anche a Piazza Venezuela (4)

Sulmona, 20 settembre– Il nostro viaggio lungo le strade di Sulmona continua ed oggi raggiungiamo in altra zona della città moderna, questa volta in Piazza Venezuela, nella quale ha sede il Centro Servizio Culturali, per continuare a constatare il degrado e l’abbandono delle strade della città, questa volta di alcuni segnali collocati in Piazza Venezuela. Protagonista è sempre la vegetazione, non tenuta in maniera confacente, la quale copre in parte i segnali stradali i quali sono importanti per l’intera circolazione stradale, la viabilità cittadina.

Anche in questa piazza della città non manca la vegetazione non curata e mantenuta in ordine. Continuiamo noi del giornale a constatare il degrado, l’abbandono di molte strade e zone della città, ed il pensiero non può che andare alla gestione della res pubblica e all’amministrazione competente che, inevitabilmente, ha l’onere ed il dovere di gestire l’intera realtà pubblica cittadina. Continuiamo a prendere atto del degrado di molte zone della città, con l’immagina cittadina letteralmente messa in discussione.

Fra i biglietti di presentazione di una città, lo ribadiamo ancora una volta, hanno una collocazione fondamentale sia il verde pubblico, sia la gestione della res pubblica. Sulmona a questo punto credo sia in stato di totale abbandono: oltre al disagio si aggiunge anche all’imbarazzo per ogni cittadino sulmonese di vedere una città ridotta in simili condizioni. Per il futuro continuiamo a ribadirlo auspichiamo il ripristino del verde pubblico, riportandolo alla sua originaria bellezza e normalità. Anche Piazza Venezuela purtroppo è protagonista, teatro di uno scenario che non si addice ad una città come Sulmona che si fregia d’essere d’arte e cultura, la quale vanta una storia millenaria illustre. (h.9,00)

Andrea Pantaleo