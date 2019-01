( il caso )- ” Ti dovrebbero stuprare”

Sulmona, 29 gennaio– Questo è l’invito che la signora Maria Di Pietro rivolge nei miei o su FACEBOOK a seguito di un bellissimo articolo della giornalista Lilli Mandara. La signora Di Pietro e il sig. Nico labano, altro “commentatore”, verranno denunciati oggi stesso. Ma il punto non è e non può essere questo. Nella mia vita di donna da sempre impegnata con le donne, in politica, nelle associazioni, nella professione, tante volte mi sono trovata a confronto con le tante facce della violenza e a riflettere sullo stupro come arma di guerra. Oggi assistiamo all’ “invito” allo stupro, e non sono io la prima ad esserne vittima, che sa di “politico”, di personale. Che viene da una donna ed è diretto ad un’altra donna. E questa si, credo sia la prima volta.

Viene da una donna che porta il nome di Maria ed il cognome che rimanda all’apostolo a cui Gesù affidò la costruzione della Sua Chiesa in terra. Una Maria che espone sul suo profilo immagini sacre, ma che di sacro dentro di sé non ha nulla. Anzi, forse non sa proprio cosa sia il sacro rispetto dell’altro, della libertà, dei principi costituzionali, della vita e della sacralità della vita stessa, atteso che l’invito allo stupro è un invito ad attentare ad una vita. Alla mia in questo caso. No, lei non lo sa.

Ma credo e spero che altre donne, da destra a sinistra, in particolare quelle che siedono in parlamento e nelle Istituzioni, ma tutte, casalinghe, giornaliste, insegnanti, sindacaliste, religiose, professioniste, respingano con fermezza l’idea che chiunque, uomo o donna che sia, possa augurare a chi esprime liberamente un proprio pensiero quello che drammaticamente è accaduto ed accade alle donne nelle peggiori dittature e nei più feroci conflitti. Le donne respingano tutto questo e facciano sentire sempre la loro voce! Se ciò non accade, si sta stuprando l’Italia e la nostra Carta Costituzionale. Concludo sempre con Ovidio che negli Amores si pente anche solo di uno schiaffo dato ad una donna e testualmente aggiunge : “E piange la mia donna da folle mano offesa…Chi non avrebbe detto che ero un barbaro, un folle?”

Teresa Nannarone