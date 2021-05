( il caso)- Sulmona: Salvati denuncia, le multe non si possono pagare con il pos

Sulmona, 4 maggio- Purtroppo ho constato che il comando di Polizia Locale del Comune di Sulmona non è dotato degli strumenti per il pagamento elettronico come ad esempio il pos. Non è possibile nel 2021 che per pagare una multa bisogna portare ancora i soldi in contanti. Sveglia Sindaco!!!!!!Mi fa specie che lei, Capo della Polizia Locale, non abbia mai provveduto ad informatizzare o incentivare il pagamento elettronico, questo per facilitare sia il lavoro degli Agenti della Polizia Locale e sia per il cittadino quando purtroppo è costretto a pagare una sanzione.Così in una nota la Consigliera comunale Roberta Salvati (lega)