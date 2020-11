( il caso)- Sulmona, quando la solidarietà sconfigge tutto.Anche la burocrazia

– La storia del medico iraniano in servizio presso il Carcere di Sulmona che non percepiva le retribuzioni da otto mesi ha commosso tante persone e scatenato tanta solidarietà a partire dai sindacalisti che hanno lanciato l’appello in questi giorni. Ora il problema è giunto a soluzione ed il professionista ha ottenuto le sue spettanze. E’ stato lo stesso Effati Homayoun a comunicarlo questa mattina “…Gentili e cari giornalisti buongiorno, è assolutamente vero che nel cammino della vita “LA SPERANZA è l’ultima a morire”! ed io aggiungo la preziosa presenza di amici veri e sinceri lo rende maggiormente piacevole e percorribile. Vorrei avere onore di ringraziare tutti professionisti che nei giorni precedenti con la loro grande sensibilità mi hanno compreso e hanno riflesso in maniera lodevole nei loro giornali e radio con massima professionalità ed efficienza. Credo nella giustizia divina ed auguro prosperità e salute a voi amici tutti. Con cordialità e sentito affetto..”