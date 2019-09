( il caso)- Sulmona: la situazione della zona Peep

Sulmona, 18 settembre– Il nostro viaggio per le strade ed i luoghi della città continua, ed oggi andiamo a vedere altra zona di Sulmona, nei pressi della nuove case popolari di recente costruzione, dove la situazione non volge al meglio. La realtà consta sempre di erbacce ovunque le quali mostrano in maniera inconfutabile il degrado della città e di alcuni quartieri, luoghi questi nei quali i bambini giocano per trascorrere ore di felicità e spensieratezza.

La città di Sulmona versa in una condizione di totale abbandono, di assenza d’amministrazione e di gestione della res pubblica. Come giornale continuiamo a denunciare il degrado di molte zone della città, la quale sembra esser destinata a vivere nell’abbandono più totale. L’auspicio è che non si giunga alla morte della gestione della res pubblica a Sulmona se si considerano le molte, innumerevoli zone , lasciate al totale abbandono e degrado. Amministrare in ambito di enti e d’amministrazione pubblica, di gestione dei beni, significa curarne in maniera diligente il buon andamento al fine di garantirne sia il rendimento, sia una vita consona ai cittadini.

Andrea Pantaleo