 ( il caso)- Sulmona: i semafori di Via della Cornacchiola e Viale Costanza

Sulmona, 27 marzo-La condizione dei semafori posti all’incrocio delle strade Via della Cornacchiola e Viale Costanza, son manchevoli del semaforo posto all’alto della segnaletica stradale. Celo fanno notare sempre piu’ spesso molti nostri lettori La sicurezza dei segnali stradali dei semafori è di fondamentale importanza al fine di scongiurare il più possibile i terribili incidenti stradali. La segnaletica dei semafori di Viale Costanza e Via della Cornacchiola è fuorviante dalla normativa di cui al codice della strada, del suo regolamento di esecuzione ed attuazione. L’articolo 41 del codice della strada disciplina i segnali luminosi i quali regolano la circolazione stradale dei veicoli.

Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di forma circolare e di colore:rosso, con significato di arresto; giallo, con significato di preavviso di arresto; verde, con significato di via libera.Data l’importanza delle lanterne semaforiche, il legislatore ha previsto, come per qualsiasi altro segnale e strumento stradale (anche per gli autovelox), l’obbligo di omologazione da parte del Ministero, così da permettere l’uniformità dei semafori su tutto il territorio nazionale (in termini di forma, grandezza, visibilità e luminosità) e poter sempre tenere sotto controllo il loro funzionamento secondo gli standard previsti dal codice della strada e dal regolamento di esecuzione.

Segnaliamo la situazione perché, fermo restando la prudenza che gli automobilisti devono avere negli incroci, alla guida dei loro mezzi, anche in caso di malfunzionamento dei semafori, la segnalazione luminosa è manchevole del semaforo che, normalmente, dovrebbe essere posto alla sommità del pilone di colore giallo collocato all’altezza del’incrocio stradale. La sicurezza degli automobilisti oltre al loro comportamento che devono avere alla guida, dipende anche dall’ottima segnalazione stradale. Ricordiamo che La giurisprudenza ha precisato e stabilito l’importanza della diligenza da parte dei conducenti che si avvicinano agli impianti di segnalazione luminosa. Questi, pur affidandosi alle indicazioni del semaforo, devono prestare sempre cautela ed essere prudenti in quanto gli incroci rappresentano sempre un rischio costante per la circolazione.

Ecco perché nel tentativo di dare un contributo a migliorare la condizione della nostra città e della sicurezza degli automobilisti abbiamo voluto segnalare il caso perché si ponga rimedio al piu’ presto-

Andrea Pantaleo