( il caso)- Sulmona conosciuta a Venezia

Sulmona,27 agosto– Sono tornato di recente da un viaggio nella città di Venezia la serenissima, considerata unica al mondo per le sue bellezze, oltre che per essere insita nei canali. Molta la presenza dei turisti provenienti da tutto il mondo da nazioni quali Brasile, Thailandia, Bolivia, Panamá, Germania, Isole Britanniche, Svezia, Norvegia, Danimarca, Islanda, Cina, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti D’America, Canada, India, Iran, solo per citarne alcune. Non sono mancati nel corso del mio viaggio confronti, analisi, dibattiti, non soltanto sulla città di Venezia ma anche sulle origini di ogni persona che si trovava a Venezia, da quale città, nazione, continente provenisse. Argomentando con i veneziani non è mancata la fatidica domanda da dove vieni e, quando ho detto dalla città di Sulmona, subito il discorso si è trasferito alla figura immortale di Publius Ovidius Naso, con le sue opere imperiture famose nel mondo, alla tradizione dei confetti della città, alle processioni della settimana santa sulmonese, segno che Sulmona è conosciuta ed ammirata molto non soltanto dai veneziani, ma anche dai turisti provenienti da altre città d’Italia, i quali erano in vacanza a Venezia In qualità di cittadino sulmonese in quegli istanti mi sentito non più a centinaia di chilometri lontano da Sulmona, ma era come se la città di Ovidio fosse lì vicino, nei pressi di Venezia e della laguna: ho provato un’emozione che per certi aspetti è difficile da spiegare.

Molta per me è stata la soddisfazione in qualità di cittadino di Sulmona di ascoltare che la nostra città è conosciuta ed apprezzata da molti. Soffermandoci sulla cultura non è mancato il riferimento al concorso internazionale di latino del Certamen Ovidianum Sulmonense il quale vede la partecipazione di studenti liceali provenienti da ogni città, località del mondo, nonché da ogni continente. Sulmona è stata nominata e descritta anche in una delle città più affascinanti ed incantevoli al mondo, la Venezia che evoca una storia millenaria straordinaria e di encomiabile storia, città di cultura, arte, eventi internazionali, fra i quali rimembriamo la biennale, il carnevale, mostre, concerti, ed altri appuntamenti famosi. Sulmona è conosciuta, stimata, ammirata da molte persone: tale realtà rappresenta prestigio per ogni cittadino sulmonese.(h.9,00)

Andrea Pantaleo