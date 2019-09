(il caso)- L’altro volto della città: piazza Tenente Jacovone

Sulmona,17 settembre- Andiamo in giro per le strade ed i luoghi di Sulmona per scorgere quello che non va, ciò che non è confacente ad una razionale, logica, normale vita quotidiana, nonché gestione della res pubblica non per dar luogo a polemiche, né offendere nessuno, ma per denunciare pubblicamente una situazione che, in maniera inconfutabile, non si confà ad una città che mira ad essere turistica, che vanta una storia illustre, che dovrebbe essere gestita quindi in maniera più consona, al fine di salvaguardare sia il verde pubblico, sia la normale vita quotidiana dei cittadini, ed anche l’immagine soprattutto per i forestieri che giungono in città. Siamo andati in Piazza Tenente Iacovone una delle zone della Sulmona nuova è, all’interno del parco pubblico, abbiamo trovato una situazione, una realtà, ad dir poco preoccupante:

Premesso che i cittadini, in una pianta del parco pubblico, hanno affisso un’iscrizione che credo dimostri in maniera chiara il degrado del quartiere, l’esasperazione da parte dei cittadini residenti, che ormai ha raggiunto livelli inaccettabili; l’iscrizione recita la seguente affermazione: “il degrado del quartiere è uno schiaffo ai cittadini che vi abitano protestiamo”. Nel parco vi sono panchine rotte con l’impossibilità di potersi sedere per trascorrere momenti di serenità, sono nate piante di fichi e di pomodori; in molti punti del parco le erbacce ormai hanno raggiunto livelli inaccettabili, tutto questo a discapito dei cittadini che risiedono in questa zona della città. Come giornale intendiamo porre sia all’attenzione della politica, sia all’opinione pubblica, che questa situazione non può andare avanti, così come asseriscono alcuni cittadini residenti nel quartiere.

La gestione della res pubblica è fondamentale, anche per l’immagine di una città storica e millenaria come Sulmona, la quale meriterebbe altre condizioni, altre realtà. Molto lo sconforto da parete dei cittadini i quali, affermano, che sono giunti ad un punto di sopportazione e tolleranza ormai al culmine, al massimo. Il bene pubblico, il verde pubblico, appartengono a tutti nessuno escluso: gestire il tutto al meglio è progresso, amministrazione politica attenta, diligente, valida. L’auspicio è che il parco di Piazza Tenente Iacovone possa essere ripulito e tornare ad avere la giusta realtà e collocazione che merita.

Andrea Pantaleo